Vera Gemma parla di Antonella Elia “Lei è una …”

Sono ormai trascorsi diversi mesi da quando su Canale 5 è stata trasmessa l’ultima puntata del noto reality show L’Isola dei Famosi. Ma nonostante ciò alcuni dei naufraghi protagonisti dei quest’ultima edizione continuano a far parlare di sé e a trovarsi al centro dell’attenzione mediatica. Tra questi ad esempio la nota attrice e personaggio televisivo italiano Vera Gemma la quale nelle ultime ore su Instagram ha deciso di rispondere a delle domande rivelando quelli che sono i suoi attuali rapporti con alcuni ‘colleghi naufraghi’. Ma non solo, la donna ha parlato anche di quelli che sono i suoi progetti futuri.

Vera Gemma e il rapporto con Antonella Elia e Awed

Vera Gemma è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, celebre reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In molti hanno imparato a conoscerla puntata dopo puntata e ad oggi sono tanti coloro che si divertono a seguirla sui social. Proprio su Instagram l’ex naufraga ha deciso di rispondere ad una serie di domande dei followers e tra queste ve ne sono state alcune che hanno svelato quello che è il suo attuale rapporto con l’ex naufrago Awed e con Antonella Elia. A proposito di Awed, ovvero il giovane YouTuber vincitore de L’Isola dei Famosi 2021, la donna ha affermato “Sentirmi con Awed? Ehm no non ci siamo più sentiti”. Mentre invece a proposito di Antonella Elia ha rivelato “Io e Antonella ci vediamo, non spessissimo ma lei è una mia amica.”

Il pensiero su Elisa Isoardi

Altra grande protagonista dell’ultima edizione del noto reality show di Canale 5 è stata Elisa Isoardi. E proprio a proposito della collega naufraga Vera Gemma ha speso delle bellissime parole rivelando inoltre che le due sono molto amiche. A proposito dello speciale legame che le lega ecco che Vera Gemma ha rivelato “È una mia amica perché mi ha insegnato che gli haters hanno lo stesso valore che hanno coloro che ti mandano a fan**lo ai semafori”.

I progetti futuri

Quali sono i progetti futuri per Vera Gemma dopo L’Isola dei Famosi? In realtà la donna ha rivelato, sempre attraverso il suo profilo Instagram, di avere il desiderio di ricoprire il ruolo di giudice in un talent anche se non crede che qualcuno possa proporle qualcosa del genere. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha però voluto precisare che secondo lei sarebbe molto brava a ricoprire tale ruolo sottolineando inoltre “sono cresciuta nel mondo dello spettacolo, ho scoperto io stessa dei talenti che lavorano alla grande”. Intanto però molto presto prenderanno il via le riprese di un film in cui sarà proprio lei la protagonista.