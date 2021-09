Reazione a Catena, le sfidanti fanno infuriare il popolo del web: «Che brutto modo di fare!»

0 SHARES Condividi Tweet

Marco Liorni, questa estate che ormai sta volgendo a termine, sta conducendo Reazione a Catena e la trasmissione piace tantissimo infatti suo web commentano ogni puntata e si divertono insieme ai concorrenti. Però, sul web, vengono mosse anche critiche quando c’è qualcosa che non piace e questo è il caso delle ultime puntate dove ci sono delle sfidanti che, con il loro comportamento, stanno un po’ indisponendo il pubblico. Vediamo cosa sta accadendo.

Le due sfidanti ignorano la terza del gruppo e il popolo del web si indigna

A giocare contro le campionesse, le Campanelle ieri sono andate le sfidanti Pane e Burraco che non sono piaciute molto per come si sono comportate tra di loro. Ma spieghiamo meglio.

Le sfidanti Marina, Mariella e Antonella si sono presentate in trasmissione e hanno iniziato a giocare ma da casa subito si è notato che Antonella veniva ripetutamente esclusa dal gioco e tenuta abbastanza in disparte dalle altre due che pareva quasi giocassero da sole senza di lei.

E così sui social, e in particolar modo su Twitter, gli utenti hanno iniziato a scrivere: «Ma perché la evitano? Non si fa» e anche: «Non se la filano proprio…». Dunque, il modo di fare di due delle Pane e burraco non è affatto piaciuto e, di conseguenza, molto criticato.

Se le Pane e burraco non hanno trovato il favore del pubblico per questo modo di fare, le campionesse, dal loro canto, hanno convinto tanto e hanno anche vinto la puntata.

Nella punta di ieri, le parole erano “velo e doccia”, la parola da indovinare iniziava con “ci” e finiva con “a”. Le Campanelle hanno però dovuto dimezzare e hanno giocato per 15.500 euro. La loro risposta è stata “cipolla” e così si sono portate a casa la vittoria.

Le parole di Giancarlo De Andreis su Marco Liorni

Il giornalista Giancarlo De Andreis sulle paginediDipiù TV ha dichiarato: “Marco ha vinto la sua sfida, Reazione a catena ancora una volta è il programma più visto dell’estate, con una media di telespettatori superiore ai tre milioni”. E, ancora: “ll successo di Reazione a catena è merito di una formula perfetta e di una conduzione brillante”.

Parole bellissime che certamente avranno fatto piacere a Liorni che è da sempre un conduttore amatissimo per il suo garbo e per il suo modo elegante e simpatico che lo contraddistingue.