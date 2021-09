Andrea Delogu arriva a Venezia e le dicono “Tornatene a casa tua “, lei sui social prima si sfoga ma poi …

0 SHARES Condividi Tweet

Andrea Delogu è un volto amatissimo che l’estate scorsa ha presentato insieme al giornalista Marcello Masi, Estate in diretta e il successo che riscossero fu tale che in tanti si aspettavano che anche questa estate sarebbe tornati loro al timone della trasmissione. E, invece, questa estate ci sono stati Roberta Capua e il giornalista Gianluca Semprini che, comunque, sono piaciuti tanto e che hanno portato a causa degli ottimi ascolti e un seguito di pubblico decisamente gratificante.

Andrea Delogu, oltre ad essere una conduttrice è anche un’attrice molto amata e così si è recata

a Venezia per prendere parte al Festival del Cinema e per presentare il Premio Campiello che è andato in onda ieri 4 settembre in prima serata su Rai5.

Ma, appena arrivata a Venezia, le è capitato un episodio davvero spiacevole che poi è stata lei stessa a raccontare e a commentare sui social.

Vediamo cosa è accaduto.

Andrea Delogu racconta cosa le è accaduto appena arrivata a Venezia

Andrea Delogu è andata a Venezia e, appena arrivata,una coppia, l’ha invitata a tornarsene a casa sua.

Lei non ha perso tempo e ha raccontato sui social e, in particolar modo su twitter cosa le era accaduto e da lì ne è nata una discussione. Ma la discussione sui veneti stava così diventando troppo accesa e lei ha preso subito una decisione.

La scelta di Andrea Delogu

Appena Andrea Delogu si è resa conto che la situazione le stava fuggendo di mano perchè la discussione stava andando su di un terreno molto scivoloso, ha deciso di cancellare il suo primo post e ha scritto così: “Cancello il tweet sui signori che mi han detto di tornarmene a casa mia. Vedo risposte che generalizzano sull’ospitalità del luogo e non è giusto. Sto incontrando persone stupende qui, quella era una parentesi strana, poteva capitare ovunque. Ora baccalà mantecato per tutti”.

E così questo secondo post è stato commentato così: “Venezia è bellissima e noi veneti siamo gente per bene. Come il resto d’Italia d’altronde. I trogloditi non conoscono regione purtroppo”. Mentre un altro utente ha scritto: “Da Veneziano rimango allibito” o anche: “Sicuramente ha parlato l’invidia e una grossa dose di intolleranza causato dal periodo storicamente schifoso. Sono sempre tutti benvenuti e il primo giro di spritz è sempre offerto”.