Ballando con le stelle, Maria Teresa Ruta “Mi è stato chiesto se …”

“Ballando con le stelle” sta per ricominciare e, dopo l’addio di Raimondo Todaro e tutta la polemica che ne è scaturita, di addii ne sono seguiti altri. Due ballerine hanno svelato di essere in dolce attesa e poi ha deciso di lasciare, ma non per questa edizione dove sarà presente, anche un altro ballerino storico di Ballando, Simone Di Pasquale.

Maria Teresa Ruta parla della possibilità di diventare concorrente a Ballando

Maria Teresa Ruta, dopo la partecipazione alla casa del Grande fratello vip, ha detto che si cimenterebbe molto volentieri nell’esperienza diversa di Ballando con le stelle e, a questo proposito, ha rivelato: “Mi è stato chiesto se mi piacerebbe ed è ovvio…”

Durante l’estate appena trascorsa, la Ruta ha anche inciso un brano, ‘Mi sveglio ballando’ che ha riscosso tanto successo come i suoi video divertenti su Tik Tok.

Maria Tersa Ruta ha rilasciato un’intervista al periodico Mio in occasione della quale ha dichiarato: “Io concorrente di Ballando con le stelle? No, è una voce tirata fuori dai social. Mi è stato chiesto se mi piacerebbe ed è ovvio che è uno dei tanti programmi in cui mi piacerebbe esibirmi”.

E poi ha aggiunto: “Chissà, magari l’anno prossimo.”

E, ancora: “ Potrebbe essere una cosa molto divertente: c’è bisogno di una vecchia carampana in tutti i programmi, no? Chissà, magari l’anno prossimo…”

E poi sul rapporto con il suo compagno Roberto Zappulla, ha svelato: “Abbiamo sospeso i viaggi all’estero, ma al primo che faremo ci risposeremo!”.

Simone Di Pasquale dice addio a Ballando con le stelle

Simone Di Pasquale ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv e ha svelato: “Non so ancora cosa farà in futuro ma l’unico punto fermo è che voglio continuare a lavorare con Milly Carlucci per manifestarle la mia gratitudine. Devo a lei il mio successo. Ma alla mia età non mi sento più a mio agio a esibirmi ballando su un palcoscenico. Ne ho parlato con Milly Carlucci e lei è d’accordo con me”. Milly Carlucci, invece, al settimanale DiPiù su Raimondo Todaro ha detto: “Ora io non ci penso più, anzi le dirò: stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre, sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell’occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti. Nella vita si va avanti, l’importante è non perdere mai l’entusiasmo”.