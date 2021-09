Chi l’ha visto, Federica Sciarelli lascia tutti senza parole “Io sono una …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Sciarelli è tornata in televisione con la nuova stagione di Chi l’ha visto. Il noto e popolare programma televisivo è andato in onda lo scorso mercoledì 8 settembre 2021 con la prima puntata di questa stagione 2021/2022. In realtà, in questa estate 2021 era stata diffusa una notizia secondo la quale Federica Sciarelli sarebbe stata pronta a lasciare Chi l’ha visto dopo tanti anni di lavoro e conduzione. Ma come stanno realmente le cose? Una cosa è certa, ovvero che almeno per quest’anno Federica continuerà ad essere la conduttrice del programma che va in onda su Rai 3 e che la vede protagonista esattamente dal 2004. Adesso però ci sarebbero delle novità. Di cosa si tratta?

Federica Sciarelli torna con una nuova stagione di Chi l’ha visto

Federica Sciarelli, che da molti anni ormai è al timone di Chi l’ha visto, adesso potrebbe realmente cambiare pagina. È da tanto tempo che si parla di un possibile abbandono della conduttrice, ma fino ad oggi queste notizie si sono rivelate del tutto infondate. Adesso però, qualcosa è cambiato e la stessa Sciarelli ha ammesso di aver pensato di lasciare il format, ma semplicemente per cambiare e voltare pagina. Non si sa però quando effettivamente questo avverrà visto che per questa nuova stagione la Sciarelli sarà comunque al timone del format di Raitre.

La conduttrice pronta a lasciare il format di Rai tre?

Nel corso di un’intervista, che ha rilasciato al rotocalco Dipiù pare che la conduttrice abbia ammesso che esiste la possibilità che possa lasciare il programma in questione. “Se lascio la trasmissione? Ad andarmene ora proprio non ci penso”. Questo quanto dichiarato. Poi ha aggiunto: “Dovrà succedere in futuro, sono una giornalista e il mio lavoro è fatto anche di stimoli e cambiamenti“. Pare quindi che la conduttrice abbia realmente pensato di lasciare il programma, ma che non è sicuramente ancora il momento di farlo.

La confessione della Sciarelli

In un’occasione nello specifico, la Sciarelli dice di essere stata molto vicina a lasciare Chi l’ha visto, ma che poi sarebbe stata convinta a rimanere ancora una volta al timone del programma. Poi nel corso dell’intervista, ha comunque parlato del programma e di quello che le ha insegnato. “Conoscendo da vicino le persone che cercano i propri cari, a volte ci divento amica. Ho un bel rapporto con la mamma di Elisa Claps“, ha spiegato Federica Sciarelli. Poi la conduttrice, ha voluto rassicurare tutti i suoi fan dicendo: “Ormai questo programma è diventato una seconda famiglia per me“.