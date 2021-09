Ballando con le stelle, Paola Barale tra i concorrenti ma lei avrebbe voluto anche ..

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Paola Barale per essere una nota showgirl italiana, la quale in tutti questi anni è stata in parte assente dalla televisione. Di lei se ne è parlato nelle scorse settimane e si era detto che la showgirl fosse pronta a tornare in televisione. Era stata proprio lei a comunicarlo, nel corso di un’intervista rilasciata alcuni mesi fa nel salotto di Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone. Quali sono, dunque, i suoi programmi per questa nuova stagione televisiva?

Paola Barale, pronta per tornare in tv ma cosa farà?

Nello specifico si era detto che Paola potesse approdare a Ballando con le stelle, il noto programma condotto da Milly Carlucci che tornerà tra pochi giorni. Si era detto quindi che la conduttrice potesse essere tra i concorrenti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, che ufficialmente inizierà sabato 16 ottobre. Effettivamente così sarà, visto che Paola Barale sarà una delle concorrenti della prossima edizione del programma, perché è stata fortemente voluta dalla conduttrice Milly Carlucci. Quest’ultima avrebbe, quindi convinto Paola a prendere parte alla nuova edizione del programma.

La showgirl farà parte del cast di Ballando con le stelle

Questa indiscrezione è stata diffusa nelle scorse ore proprio da Davide Maggio, il quale ha risposto ad alcuni utenti social attraverso Instagram. Maggio però, sembra avesse anche detto che in realtà Paola Barale fosse pronta a prendere parte anche ad un altro reality, ovvero il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. “Paola Barale credo volesse fare pure il GF Vip”, questo nello specifico quanto rivelato dal giornalista che però non sembra abbia dato altre informazioni al riguardo.

L’indiscrezione di Davide Maggio “Avrebbe voluto partecipare anche al GF Vip 6”

Una cosa però è certa ovvero che Paola non prenderà parte al reality condotto da Alfonso Signorini, ma sarà una protagonista di Ballando con le stelle. Sembra che al programma di Milly Carlucci prenderanno parte anche Albano Carrisi e Sabrina Salerno ed è stata anche confermata la presenza di Arisa. Proprio nelle scorse ore, inoltre è stata confermata tutta la giuria che è stata presente negli scorsi anni, al completo. Insomma, è tutto pronto per l’inizio dei due programmi più attesi della nuova stagione, ovvero Ballando con le stelle ed il Grande fratello vip. L’uno inizierà a ottobre, l’altro tra pochi giorni.