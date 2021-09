Albano e Jasmine Carrisi “Abbiamo detto di no al Grande Fratello Vip per un motivo ben preciso …”

0 SHARES Condividi Tweet

Era da un po’ di tempo che si parlava di Albano Carrisi e della figlia Jasmine, come possibili concorrenti del Grande Fratello vip. Il reality in questione inizierà proprio nei prossimi giorni eppure di Albano e della figlia non sembra esserci proprio l’ombra. La verità è che il cantante di Cellino San Marco e la figlia avrebbero rifiutato la partecipazione al programma di Alfonso Signorini. Ma per quale motivo? Quali sono state le parole di Albano Carrisi?

Albano Carrisi e Jasmine al Grande Fratello Vip 6?

È già da diversi mesi che si parla di una possibile partecipazione di Albano e della figlia Jasmine al Grande Fratello vip. I due pare fossero stati contattati direttamente dalla produzione del reality ed a fare sapere ciò, sarebbe stato proprio lo stesso cantante di Cellino San Marco. Quest’ultimo avrebbe anche rivelato in queste ore di aver detto di no ad Alfonso Signorini e di aver preferito la proposta invece avanzata da Milly Carlucci. Ebbene sì, Albano sarà quindi uno dei protagonisti del cast di Ballando con le stelle che inizierà ufficialmente il prossimo mese di ottobre.

Il cantante di Cellino spiega il perché ha detto No ad Alfonso Signorini

“Grande Fratello Vip? La proposta era arrivata sia a lei sia a me, ma quello è un tipo di programma che non vedo adatto per noi due. Voglio però precisare che la decisione di Jasmine di dare forfait non è stata influenzata dalla nostra famiglia”. Queste le parole dichiarate dal cantante di Cellino nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Nuovo. Albano quindi avrebbe rifiutato e accettato l’offerta di Ballando, mentre Jasmine avrebbe semplicemente rifiutato per dedicarsi completamente alla musica. Attualmente infatti la figlia di Albano sembra essere molto impegnata e intenzionata a sfondare nel mondo della musica, nonostante comunque abbia già inciso due singoli che hanno avuto un discreto successo.

Albano nuovo concorrente di Ballando con le stelle

Albano quindi è il nuovo concorrente di Ballando con le stelle 2021/2022. Il cantante di Cellino ha detto sì quindi a Milly Carlucci e dal prossimo 16 ottobre sarà uno dei protagonisti del programma tanto amato del sabato sera di Rai 1. Ovviamente nel corso dell’intervista il cantante di Cellino ha parlato anche di questa nuova avventura e non ha nascosto il fatto di essere anche piuttosto preoccupato.