Al Bano Carrisi e Vittorio Sgarbi insultati e offesi al concerto per Battiato, lasciano il palco e dicono …

La serata all’arena di Verona in memoria di Franco Battiato doveva essere una bella serata che, però, è stata rovinata dall’accoglienza che è stata riservata a Vittorio Sgarbi e ad Albano che non hanno assolutamente preso bene il trattamento a loro riservato.

Vediamo cosa è accaduto

Era stata organizzata una bellissima serata all’Arena di Verona da dedicare al maestro Franco Battiato e, tra gli altri a salire sul palco sono stati, con Vittorio Sgarbi e Albano Carrisi.

Ma appena saliti, sono stati fischiati e invitati, a malo modo, a lasciare il palco. Albano, pur sconcertato, ha detto: “Vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei dedicarvi una poesia, vorrei fare tante cose di quelle che avevo in mente di fare, ma la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato“, mentre Vittorio Sgarbi ha detto così: “Saluto mia sorella e tanto mi basta e a quelli che mi insultano dico ‘siate felici'”.

Poi, a serata conclusa, sui social, Sgarbi ha scritto: “I fischi a me e ad Al Bano sono stati solo un oltraggio alla memoria di Franco Battiato, di cui siamo stati estimatori ed amici. Posso comunque supporre che a fischiarci siano stati gli estimatori della Murgia…”.

Gli artisti che hanno omaggiato la memoria di Franco Battiato sono stati Gianni Morandi e Fiorella Mannoia, Alice, Vasco Brondi, Francesco Bianconi leader dei Baustelle Gianna Nannini, Morgan, Jovanotti e Saturnino, i Subsonica che, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della sera aveva dichiarato: “Abbiamo avuto l’onore di essere stati scelti da Battiato come ospiti di un evento da lui curato” e poi: “Arrangiammo alcuni suoni brani e lui cantò con noi alcune nostre canzoni. Quella giornata toccammo da vicino tutta la sua disponibilità e dolcezza”..

La serata all’arena di Veronaha fatto il tutto esaurito raggiungendo 6000 persone.

Per Albano è la seconda volta che viene accolto con fischi

Purtroppo ad Albano è stata riservata questa accoglienza per la seconda volta in poco tempo.

Già a la notte della Taranta, il festival musicale popolare salentino che si svolge l’ultimo sabato di agosto, Al Bano Carrisi era stato fischiato appena aveva intonato Felicità e, dopo questo momenti per nulla piacevole aveva anche saputo al notizia di essere stato escluso, insieme alla figlia Jasmine, dalla giuria di The voice Senior.

In ogni caso è ormai ufficiale che parteciperà a Ballando con le stelle.