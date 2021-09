Maurizio Costanzo diretto su Maria De Filippi “Si è accorta che i miei ospiti …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una coppia collaudatissima e lei, in più occasioni, ha tenuto a dire che nei confronti del marito nutre un grande spirito protettivo e che lo coccola moltissimo come coccola anche con il figlio, Gabriele. Maurizio Costanzo ricambia in pieno il suo sentimento e i due appaiono, in tutte le occasioni, molto affiatati.

Maurizio Costanzo dice della moglie: “Ho fatto uno sbaglio e Maria mi ha aiutato”

Il giornalista e conduttore romano ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più Tv in occasione della quale ha svelato molto del suo rapporto con la moglie, raccontando anche alcuni aneddoti sorprendenti.

Costanzo, che ha compiuto 83 anni, ha detto della moglie che lo ha molto aiutato nel suo lavoro, infatti: “Si è accorta che c’erano volte in cui io, per noia, nei miei programmi trascuravo un po’ certi ospiti, li facevo parlare un po’ meno degli altri. E mi ha fatto capire che questo è uno sbaglio perché ognuno può avere cose importanti da dire. È stata una lezione importante. E io, alla mia età, ho ancora voglia di imparare”. E poi ha aggiunto: “Maria De Filippi è una delle poche persone da cui accetto di farmi consigliare. Io sono stato il suo maestro di tv e le ho insegnato tanto. Ma poi è stata lei a insegnare tanto a me”.

Maurizio Costanzo e i suoi prossimi impegni lavorativi

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si sono sposati dal 1995 e, diversi anni dopo hanno adottato un ragazzo, Gabriele, che sta dando loro tante soddisfazioni e che, ormai grande, lavora a Witty, la piattaforma streaming realizzata da Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo che nonostante l’età è in piena attività, da lunedì 27 settembre ricomincerà a condurre, per la quindicesima edizione, il suo amatissimo e seguitissimo programma che va in onda sulla Rai, S’è fatta notte.

Il programma va in onda alle 00.45 e ospiti della prima puntata saranno Eleonora Daniele e Maria Grazia Cucinotta e si parlerà della violenza sulle donne. Oltre a questo tema di estrema attualità, Costanzo vuole omaggiare l’autore televisivo Enrico Vaime, suo grande e importantissimo collaboratore che è morto nel mese di marzo 2021..