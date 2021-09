Sonia Bruganelli attacca Adriana Volpe e interviene Paolo Bonolis “Stai …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nelle ultime ore è esplosa la tensione, che serpeggiava latente tra le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Che le due, fin dall’inizio non andassero d’accordo era stato chiaro a tutti ma che già dopo pochissime puntate la bomba esplodesse questo non lo aveva messo in conto nessuno. Infatti, ciò che il pubblico pensava era che le due avrebbero mantenuto un atteggiamento fintamente cordiale davanti le telecamere per poi essere fredde e gelide dietro le quinte e, invece, non è andata così.

Vediamo cosa è accaduto.

Sonia Bruganelli posta una foto insieme a Giancarlo Magalli

Sonia Bruganelli, sabato sera è andata a cena in un ristorante insieme al marito Paolo Bonolis dove ha incontrato, casualmente, Giancarlo Magalli, acerrimo nemico da anni della Volpe tanto che i due sono andati a finire anche in Tribunale.

La Bruganelli non ha esitato a postare una foto di lei insieme a Magalli aggiungendo la didascalia: “Serate improvvisate. Magalli e i suoi aneddoti”e la Volpe ha commentato la foto scrivendo: “belle le serate organizzate all’ultimo. Dio li fa e poi li accoppia”.

La Bruganelli ha spiegato a Signorini, durante la puntata de Il grande fratello vip come erano andate le cose sabato sera e ha detto: “Io e Paolo siamo andati in questo ristorante e c’erano 4 persone tra cui Magalli e io ero a fianco una persona che lo aveva lavorato con lui. A quel punto Giancarlo si è avvicinato e mi ha parlato di Adriana dicendomi che aveva visto che ora io e lei collaboravamo per questo programma e mi ha chiesto cosa io pensassi della Volpe. Io ho semplicemente e sinceramente risposto “siamo diverse di certo non siamo amiche“». E poi, ancora, a proposito della foto postata: «immaginavo Adriana avesse forza interiore diversa da quella che ha».

E poi, a proposito del commento di Adriana: “Dio li fa e poi li accoppia”, ha detto di essersi sentita offesa da quella frase visto che la Volpe di Magalli pensa tutto il male possibile.

L’intervento di Paolo Bonolis marito di Sonia Bruganelli

Alfonso Signorini, durante la puntata di ieri, lunedì 27 settembre del Grande fratello vip è voluto tornare sull’argomento e ha chiesto spiegazioni alle due opinioniste che si sono scontrate duramente.

Anche Paolo Bonolis era intervenuto sui social rimproverando un po’ la moglie e dicendole così: “Devi stare attenta a cosa condividi”.