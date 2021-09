Albano senza freni su Romina “Non so se …”

0 SHARES Condividi Tweet

Albano e Romina Power sono una delle coppie più amate di sempre. Dopo tanti anni di guerre, i due improvvisamente sono tornati a cantare insieme e lo hanno fatto in televisione e nei principali teatri d’Italia ed anche di altri paesi europei. Ad ogni modo, i fan della coppia sperano che i due possano tornare insieme anche nella vita. Ad ogni modo, sembra che lo stesso cantante di Cellino San Marco e l’ex moglie abbiano confermato di non aver intenzione di tornare insieme, anche perché Albano sta insieme a Loredana Lecciso ormai da tanti anni. Se i rapporti tra il cantante e l’ex moglie sembravano sereni e distesi, da qualche settimana si parla di un litigio tra i due. A confermare questa indiscrezione un gesto di Albano. Ma cosa è accaduto realmente tra i due?

Albano e Romina, nuovo litigio tra i due?

Da qualche settimana si parla di un litigio tra Albano e Romina Power e pare che un gesto del cantante abbia in qualche modo confermato queste voci. Il cantante di Cellino nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo e al settimanale Di Più Tv, ha risposto ad alcune domande proprio sull’ex moglie. Nello specifico Silvia Toffanin avrebbe chiesto ad Albano se l’ex moglie fosse felice dell’arrivo del terzo nipote, figlio di Cristel. “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”, ha dichiarato Albano.

Il gesto di Albano conferma che i due sono molto lontani

Il giornalista di DiPiù Tv, avrebbe invece chiesto “Sta andando in Croazia con la sua ex moglie Romina?”. La risposta del cantante di Cellino è stata piuttosto esaustiva “Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”. Insomma, in entrambi i casi le risposte del cantante di Cellino San Marco hanno fatto bene intendere di non aver alcun rapporto con l’ex moglie. Che sia accaduto realmente qualcosa che li ha portati a non avere più alcun tipo di contatto? Questa notizia sicuramente non ha fatto piacere ai fan della coppia che sperano che un giorno i due possano tornare ad una coppia. anche nella vita di tutti i giorni.

Ma per quale motivo Albano e Romina avrebbero litigato?

Stando a quanto riferito da alcune fonti, Romina non avrebbe in qualche modo gradito le dichiarazioni rilasciate dall’ex marito nel corso di una intervista. Quale? Quella in cui Albano ha confessato di essere molto sereno e felice al fianco della sua compagna e di essersi anche pentito di aver in qualche modo permesso a alcune persone in passato di intromettersi nel loro rapporto.