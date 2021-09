Oggi è un altro giorno, Lory Del Santo svela un momento difficile della sua vita “volevo fare delle foto ma …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri Lory Del Santo è stata ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone e che va in onda tutti i giorni su Rai 1. La nota showgirl e attrice pare che ad un certo punto si sia lasciata andare a delle dichiarazioni che in qualche modo hanno lasciato tutti senza parole. Lory Del Santo ha raccontato delle violenze subite dal suo ex compagno e le sue dichiarazioni hanno fatto davvero parecchio scalpore. Ma cosa ha dichiarato nello specifico alla showgirl?

Oggi è un altro giorno, ospite in studio Lory del Santo

Nella giornata di ieri, martedì 29 settembre 2021, Lory Del Santo è stata ospite della puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Pare che la showgirl abbia parlato della sua vita privata, del suo lavoro, ma soprattutto si sia lasciata andare a delle dichiarazioni che hanno letteralmente sconvolto tutti i presenti ed i telespettatori a casa. Non tutti forse sanno che la nota showgirl e attrice è stata vittima di violenza da parte del suo ex.

Lory vittima di violenza, le dichiarazioni shock dell’attrice e showgirl

“Era violento, mi ha picchiata in più occasioni”. Questo nello specifico quanto dichiarato da Lory Del Santo che dunque ha fatto questa confessione davvero choc nello studio di Serena Bortone. “Avevo pensato di fare delle foto di quando avevo il viso nero, tumefatto, ma non l’ho fatto, avevo paura della vendetta. E’ un soggetto che non voglio neanche nominare“. Questo ancora quanto aggiunto dalla donna che però non ha voluto fare nomi su chi possa essere questo aggressore. “Siamo andati in vacanza a Bora Bora e lì, essendo un’isola, non potevi scappare. Mi diede un calcio, mi ruppe un dito… poi un calcio dietro la schiena”. Dichiarazioni molto forti quelle rilasciate da Lory parlando di una delle tante aggressioni subite.

La morte del figlio affetto da una grave malattia psichiatrica

Ma non finisce qui, visto che Lory Del Santo ha anche parlato della morte del figlio che purtroppo è venuto a mancare nel 2018 quando aveva soltanto 18 anni. Il giovane purtroppo pare che fosse affetto da una malattia psichiatrica chiamata Anedonia una patologia che impedisce di provare qualsiasi tipo di emozione. Le parole della showirlg sono state davvero molto toccanti ed emozionanti. “Ho cercato di rimuovere il dolore, però per scrivere di un’emozione devi andare nei dettagli e lì ti perdi in questo mondo oscuro da cui è difficile uscire, risalire a galla”. Questo ancora quanto ammesso dalla nota showgirl.