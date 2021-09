Cartabianca, Mauro Corona fa una domanda a Bianca Berlinguer e la mette in grande imbarazzo

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto giornalista e scrittore alpinista Mauro Corona, è tornato dopo circa un anno di squalifica a Cartabianca, ovvero la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer. Ricorderete sicuramente quanto accaduto lo scorso anno, quando durante una delle discussioni in studio tra Bianca e Corona quest’ultimo ha utilizzato dei termini poco carini nei confronti della donna ed ha scatenato la rabbia dei vertici di Rai 3. Quanto accaduto lo scorso anno ha creato parecchio scalpore, ma Bianca e Corona pare avessero fatto la pace subito dopo qualche settimana. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sarebbe stata la stessa Berlinguer a mettere una buona parola, affinché Mauro potesse ritornare.

Cartabianca, Mauro Corona torna in trasmissione seppur in collegamento

Lo scrittore, sembra sia tornato così in trasmissione dopo circa un anno di squalifica. Adesso, Corona ha preso parte a questa nuova edizione di Cartabianca e pare sia tornato seppur soltanto in collegamento almeno per il momento. Proprio in occasione del suo ritorno, pare che l’uomo abbia intonato una celebre canzone degli anni 60, ovvero quella intitolata Marina. Lo scrittore però avrebbe cambiato il nome e corretto il motivetto canticchiando “Bianchina, Bianchina, Bianchina“.

Corona canticchia un motivetto e lo dedica a Bianca, divertente siparietto tra i due

Ad un certo punto, Corona avrebbe chiesto a Bianca “La riconosce?”, ma la conduttrice avrebbe detto chiaramente “No”. A quel punto, lo scrittore avrebbe canticchiato di nuovo il motivetto ed a quel punto la Berlinguer non ha potuto far altro che riconoscerlo. La conduttrice, dopo essersi fatta una grassa risata, non ha potuto far altro che proseguire canticchiando ancora “Ti voglio al più presto sposar..”. Un siparietto davvero molto simpatico quello tra Bianca e Mauro Corona, che ha divertito non soltanto i presenti ma anche i telespettatori.

L’intervento di Corona sul caso di Luca Morisi e la frecciatina

Nel corso della puntata, pare che si sia affrontato il caso di Luca Morisi ed è stato a quel punto che lo stesso Corona, avrebbe commentato, lanciando una frecciatina nei confronti dello stesso Matteo Salvini. “Quando punti il dito e vai a citofonare ‘scusi, lei spaccia?’ poi le cose tornano. Una sorta di karma. Ma io non godo delle disgrazie altrui, non sono come i vermiciattoli da tastiera. Non si bastona il cane che sta affogando”. Queste le parole dello scrittore.