Soliti Ignoti, Angelo Russo fa infuriare i telespettatori che dicono “Ma non ha mai visto il programma?”

Continua la programmazione del programma I soliti ignoti, ovvero quello condotto da Amadeus che va in onda tutti i giorni su Rai1 prima dell’inizio dei programmi in prima serata. Ormai da diverso tempo, ed esattamente da quando è scoppiata la pandemia da coronavirus si gioca per beneficenza e intervengono puntata dopo puntata alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo. Questi giocano facendo la classica indagine e ovviamente lo fanno per cercare di vincere una somma da devolvere poi in beneficenza una associazione, istituto o struttura che cambia di settimana in settimana. Nella giornata di ieri martedì 28 settembre 2021 è toccato a Angelo Russo, il quale però ad un certo punto pare che abbia fatto un qualcosa che ha fatto infuriare i suoi fan. Ma cosa è accaduto?

I soliti ignoti, ospite in puntata l’attore Angelo Russo alias Catarella de Il commissario Montalbano

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nel corso della puntata di ieri martedì 28 settembre 2021, è intervenuto come ospite speciale Angelo Russo, ovvero l’attore che interpreta Catarella nella serie famosa Il commissario Montalbano. Anche lui come i suoi predecessori ha giocato per devolvere il montepremi a Terres des Hommes. Sembra che all’inizio l’indagine sia partita non molto bene e l’attore siciliano avrebbe sbagliato i primi due ignoti senza aver chiesto comunque alcune inizio. A quel punto Amadeus sarebbe intervenuto piuttosto stupito e rivolgendosi al suo ospite avrebbe detto “Per il terzo puoi chiedere l’indizio”.

Su Twitter scoppia la polemica

Così come ormai spesso accade, molti telespettatori che stavano guardando la puntata si sono a quel punto riversati su Twitter commentando il comportamento del noto attore siciliano. “Ma com’è possibile sbagliare subito? Ma chiedi un indizio se hai un dubbio“, avrebbe scritto un telespettatore. Ed ancora “Non succede mai un errore dietro l’altro all’inizio. Forse non ha mai visto il programma”. Insomma, pare che il comportamento dell’attore non sia affatto piaciuto ai telespettatori che non hanno perso tempo nel commentare e sottolinearlo su Twitter. Ad ogni modo, Russo tra uno sbaglio e l’altro, pare che sia riuscito a proseguire, arrivando poi alla fase finale del gioco con un bottino, ovvero 53 mila euro.

Alla fine, Russo indovina il parente misterioso e si porta a casa la vittoria

A quel punto sarebbe entrato il parente misterioso. Per la puntata di ieri, si è trattato di un uomo di 35 anni di nome Paolo, che pare fosse il fratello di uno degli ignoti. Dopo averci riflettuto a lungo e dopo aver dimezzato, Catarella avrebbe puntato sull’ignoto numero 3. Contro ogni aspettativa, visto come era iniziato il suo percorso, l’attore riesce ad indovinare. Questo ha fatto si che i fan si ricredessero e sempre su Twitter in molti hanno commentato, sottolineando quanto alla fine sia stato “Bravo”.