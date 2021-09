Gf Vip 6, Katia Ricciarelli al veleno contro Alex Belli “Lui è troppo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Continuano i colpi di scena alle GF vip 6, il reality che è iniziato ormai da qualche settimana e che ha già regalato tante emozioni. Tante le dinamiche nate già all’interno della casa e molte persone hanno già fatto bene conoscere i propri caratteri. Sono già avvenuti anche i primi scontri e sono sorte le prime polemiche. Nelle scorse ore, Katia Ricciarelli pare che durante una chiacchierata con Amedeo Goria si sia lasciata andare ad alcune rivelazioni su uno dei concorrenti e coinquilini. Stiamo parlando di Alex Belli, il noto attore italiano. Pare che Katia Ricciarelli abbia espresso al giornalista quella che è la sua impressione su Alex e pare che non sia andata proprio sul sottile.

Katia Ricciarelli e Amedeo Goria, momenti di relax in casa

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nelle scorse ore all’interno della casa, Katia Ricciarelli pare abbia discusso a lungo con Amedeo Goria. I due si sono ritagliati alcuni momenti di relax seduti sul divano della casa e pare che abbiano iniziato ad ipotizzare chi secondo loro, potrebbero essere i papabili vincitori di questa edizione del reality. Secondo Amedeo non ci sono dubbi sul fatto che il vincitore in assoluto è Manuel Bortuzzo. “Secondo me il favorito è Manuel (Bortuzzo), poi c’è il podio però …”. Queste le parole dichiarate da Amedeo Goria che però non sono state del tutto condivise con Katia Ricciarelli.

Il soprano su Alex Belli “E’ troppo furbo”

Il soprano a questo punto avrebbe aggiunto “Sì, ma sto pensando ad Alex, è troppo … furbo …“. A quel punto anche il giornalista avrebbe espresso il suo parere sull’attore, dicendo che effettivamente in queste settimane ha dimostrato di essere uno dei protagonisti principali di questa edizione del reality e che grazie al suo modi di fare così tanto gentili e cordiali potrebbe effettivamente essere un vincitore.

Le parole di Amedeo sul noto attore

” Alex è molto presenzialista. Aiuta uno, corre dall’altro. Io con Aldo Montano, per esempio, mi diverto e ci facciamo delle risate su Alex. Come per esempio durante la prima e la seconda puntata: su cinquanta clip in trenta c’era lui”. Queste ancora le dichiarazioni di Amedeo Goria su Alex Belli. Insomma, sembra che qualcuno abbia voluto sottolineare il fatto che Alex sia troppo gentile e troppo premuroso soltanto per un proprio tornaconto personale, ovvero essere sempre presente e farsi amare dai suoi coinquilini e dal pubblico. Le dichiarazioni di Katia Ricciarelli sono arrivate in realtà dopo aver trascorso del tempo insieme ad Alex nella Love Boat.