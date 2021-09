Alba Parietti una furia contro Giorgio Panariello: “ Se vuole giudicare …”

0 SHARES Condividi Tweet

Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti che va in onda il venerdì sera, sta piacendo tantissimo e anche questa edizione, la 11esima vede in giuria Loretta Goggi e poi altri giudici, quali Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un imitatore che ogni venerdì imita un personaggio diverso.

Tra i concorrenti c’è Alba Parietti che tutti conoscono per il suo carattere forte e diretto e la Parietti, dopo la sua esibizione di Damiano dei Maneskin, ha avuto molto da ridire contro uno dei giudici, Giorgio Panariello. Vediamo cosa ha detto di lui.

Alba Parietti si infuria con Giorgio Pannariello

Venerdì scorso Alba Parietti ha imitato Damiano dei Maneskin ma non è piaciuta e lei, in una diretta si facebook, se l’è presa molto con i giudici ma, più di tutti ha sparato a zero contro Giorgio Panariello: “Cristiano Malgioglio potrebbe giudicare anche Aretha Franklin, ma le direbbe che non è stata brava”. E poi: “Loretta è quella che mi dà i giudizi più giusti, è una grande imitatrice e cantante. Giorgio? No, a lui farei una critica: innanzitutto se un uomo fa un pezzo divertente diventa divertente, se lo fa una donna diventa.. Cioè io ho 60 anni ed ho fatto Damiano dei Maneskin che ne ha 20. Capisci che era una parodia? Il suo giudizio è stato ‘ma perché ti hanno dato un pezzo così difficile?’ che è quasi peggio di dire ‘mi hai fatto schifo’. Se Giorgio vuole giudicare in maniera non seria i miei pezzi, che quantomeno avesse il coraggio di dirmi in faccia che gli ha fatto schifo la mia imitazione. L’ha fatto sia con me che con Federica Nargi. Lei non ha mai fatto questo tipo di lavoro e lo fa con un grande impegno”.

E poi ha concluso: “Io nel primo caso (quando ha imitato Loredana Bertè), ho tentato di fare un omaggio e poi ero così emozionata che ho stonato anche se nelle prove ho fatto bene, nel caso di Damiano dei Maneskin era una sfida del programma. Un grado di difficoltà più alto. Se l’intenzione era attirare l’attenzione è chiaro che io lo abbia fatto. Se l’intenzione era quello di essere precisi nell’imitazione ovviamente non lo sono stata. Io mi sono riascoltata tante volte…lui a ogni ritornello prende fiato nella versione live, io questo non l’ho fatto, eh”.

E poi del figlio ha detto: “Manda a Pierpaolo Pretelli e a Stefania Orlando in bocca al lupo e a me non mi si fila!”.

Alba Parietti parla di Loretta Goggi

Però Alba ha anche voluto parlare di Loretta Goggi e per lei ha speso parole bellissime però prima ha detto: “Per me la cosa più faticosa è controllare l’emozione prima di entrare perchè mi va la salivazione a zero”.

E poi: “E’ una maestra assoluta. Una grande cantante che considera la fatica che fai”.

Oltre Alba Parietti, gli altri concorrenti di Tale e quale show sono: Francesca Alotta, Deborah Johnson (il padre è Wess), Federica Nargi, Stefania Orlando, Dennis Fantina, I Gemelli di Guidonia, Biagio Izzo, Simone Montedoro, Pierpaolo Petrelli e Ciro Priello.