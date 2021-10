GF Vip, Serena Enardu commenta a lancia una frecciata al veleno alla Trevisan: “non mi nomina mai perchè …

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la puntata del Grande fratello vip in cui Pago è andato a trovare Miriana Trevisan la mamma del suo bambino, Nicola, i telespettatori si sono molto commossi per le parole che lui le ha detto tanto che anche Signorini ha proposto ai due di tornare insieme perchè sono bellissimi. Ma poi, da casa, a guardare la puntata c’era anche la ex compagna di Pago, Serena che ha detto la sua su ciò che ha visto. Vediamo cosa è accaduto.

Serena Enardu parla di Pago e Miriana Trevisan

Dopo la puntata del Grande fratello vip, Serena ha fatto una diretta su Instagram, dicendo che quello che ha visto è stato un confronto molto bello e ha commentato così: “Da parte di Pago c’è stato un vero gesto di amore”. E poi Serena ha anche voluto parlare di Nicola, il bambino di Miriana e di Pago e ha detto che il bambino a vedere i genitori parlarsi in quel modo bellissimo “ … si è emozionato da morire”. E poi alla domanda che le hanno fatto e cioè se anche per lei Pago è noioso come sostiene la Trevisan, lei ha risposto che a Pago non si può criticare nulla tranne “se non la sua leggera passività”. Poi lo ha definito “ fantastico” e anche “un animale da palcoscenico”, invece a casa “si trasforma in un orso”.

Serena lancia una frecciata a Miriana Trevisan

Poi Serena ha detto: “Mi aspettavo da lei che dicesse ‘ca…o Serena ha ragione”. E poi se da una parte ha detto che mai lei e Pago potrebbero aver il rapporto che lui ha con la Trevisan ha anche lanciato una frecciata a Miriana e di quando loro erano in crisi e provavano a risolvere il loro rapporto, ha detto che Miriana: “Ha un po’ colto la palla al balzo, per un discorso lavorativo. Sul momento mi ha dato fastidio, perché non capivo. Ho capito poi che era anche il suo lavoro”.

E poi ha spiegato perchè Miriana non la nomina mai: “Non mi nomina mai perché non c’è niente da dire. Quando non ti conviene più nominare una persona, non la nomini ovviamente”.

Per ora Miriana Trevisan è chiusa all’interno della casa del Grande fratello vip e non sa nulla di tutti questi commenti ma, quando uscirà, vedremo la sua reazione.