Elodie dopo Marracash con un nuovo amore e Signorini …

Sembra proprio che in questi giorni si stia rafforzando l’idea che Elodie e il suo fidanzato Marracash si siano effettivamente lasciati. Già è da qualche settimana che si è diffusa la notizia secondo la quale i due cantanti fossero in crisi. Adesso, sono state pubblicate delle fotografie che sostanzialmente fanno bene intendere che tra la cantante e Marracash sia realmente tutto finito. In queste foto Elodie è apparsa insieme ad un altro uomo, ovvero un noto modello e marketing manager di Armani che abbiamo visto anche in TV Un po’ di tempo fa. Ma di chi si tratta e cosa c’è di vero in questa crisi tra Elodie e Marracash?

Elodie e Marracash, è davvero finito il loro amore?

Come abbiamo avuto modo già di anticipare, Elodie nei giorni scorsi è stata fotografata insieme ad un altro uomo. Si tratterebbe di Davide Rossi un modello nonché marketing manager di Armani. Quest’ultimo lo abbiamo anche visto sull’Isola dei famosi nel 2010, quando è sbarcato nel reality seppur per poco tempo. A paparazzare i due è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato queste fotografie che fanno ben intendere che tra i due ci sia del tenero.

La cantante paparazzata insieme a Davide Rossi

Queste foto risalgono alla scorsa domenica 10 ottobre. Secondo alcune fonti piuttosto attendibili Davide avrebbe raggiunto Elodie proprio nella sua abitazione. Sono stati visti entrare all’interno della casa di Elodie, dove hanno cenato insieme ad alcuni amici. Pare che però tra questi ci fosse anche Mahmood che appartiene alla stessa casa discografica di Elodie. Potrebbe essersi trattata di una cena tra colleghi ma risulta un po’ difficile immaginare i due ex nella stessa abitazione insieme alla nuova fiamma della cantante. Ad ogni modo, sembra che ci sia chi realmente parla di una nuova storia d’amore tra Elodie e il giovane modello.

La confessione di Elodie

Del resto era stata la stessa cantante che un po’ di tempo fa aveva parlato di questa crisi con Marracash e lo aveva fatto nel corso di una intervista rilasciata a Vanity Fair. “Crisi’ di coppia con Marracash, dalle pagine di Vanity Fair, definendo la loro storia d’amore “stimolante e faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.