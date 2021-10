Caterina Balivo nella bufera, pubblica una foto e il web l’attacca “E ti pagano pure …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Caterina Balivo per essere una nota conduttrice italiana, la quale per diverso tempo è stata al timone di varie trasmissioni televisive andate in onda su principali canali Rai. Sappiamo bene che proprio durante l’ultima puntata di Detto Fatto, andata in onda nel mese di maggio 2020 la conduttrice ha annunciato che quella sarebbe stata l’ultima puntata. La volontà di Caterina Balivo pare fosse quella di ritirarsi un po’ dalle scene e dedicarsi maggiormente alla sua famiglia. Molto probabilmente lo scoppiare della pandemia ha influito tanto su questa scelta.

Caterina Balivo dopo aver lasciato Vieni da me non ha mai interrotto il legame con i follower

Ad ogni modo, comunque Caterina non ha mai interrotto il suo legame e la comunicazione con i suoi follower. Per questo motivo attraverso il suo Canale Instagram ha tentato di rimanere sempre in contatto con i suoi più fedeli fan, condividendo con loro anche alcuni momenti della sua quotidianità.

Una foto della Balivo davanti ad un piatto di spaghetti scatena il putiferio sui social

La conduttrice è solita condividere con i suoi follower alcuni momenti legati alla sua quotidianità. Questo è quello che ha fatto proprio nei giorni scorsi quando ha condiviso una fotografia che la ritrae proprio davanti ad un piatto di spaghetti al pomodoro piuttosto appetitosi. Si tratta di una fotografia del tutto naturale dove la conduttrice appare molto sorridente, seduta ad un tavolino con davanti questo piatto di pasta. Nella didascalia pare che la conduttrice abbia scritto queste parole “Spaghetti al pomodoro, buonissimi e pronti in soli pochi minuti grazie a Vero Gusto Pomodori Datterini e Basilico Genovese Dop“. Sicuramente nel momento in cui la conduttrice ha postato questa foto, non immaginava di poter scatenare un putiferio. In realtà sembra che nella didascalia la Balivo abbia aggiunto anche un hashtag facendo riferimento al marchio Barilla.

Sui social piovono polemiche

Sicuramente si è trattato per lei di una sponsorizzazione ed è stato proprio questo che in molti non hanno gradito. Se da una parte a qualcuno ha voluto commentare augurandole Buon appetito o facendole dei complimenti, altri sembra che non abbiano affatto apprezzato questo scatto. “Ti pagano anche per queste cose, e c’è gente che lavora ore ed ore…“. Questo uno dei commenti più cattivi ricevuto dalla Balivo che al momento sembra non abbia voluto rispondere.