Soleil Sorge senza mezzi termini con Alex Belli “O va …”

0 SHARES Condividi Tweet

All’interno della casa più spiata d’Italia continuano le liti soprattutto tra due concorrenti, che nella vita sono stati anche fidanzati. Stiamo inevitabilmente parlando di Soleil sorge e di Gianmaria Antinolfi. Purtroppo tra di loro le cose non sono andate bene fuori dalla casa e una volta ritrovati all’interno del reality sono venuti fuori i malumori. Nonostante abbiano tentato in tutti i modi di chiarire le loro situazioni, la loro relazione non è per niente migliorata, anzi potremmo dire che è letteralmente precipitata. Nel pomeriggio di ieri Soleil si è letteralmente sfogata con l’attore Alex Belli ed ha voluto parlare proprio di Gianmaria e del fatto che quest’ultimo abbia nei suoi confronti un atteggiamento piuttosto ostile. Ma cosa sta accadendo effettivamente tra i due ex?

Grande fratello vip, lo sfogo di Soleil Sorge

Come abbiamo avuto modo di vedere, in questa edizione numero 6 del Grande Fratello vip ci sono due ex fidanzati. Si tratta dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge e dell’imprenditore Gianmaria Antinolfi. I due non sono proprio riusciti ad appianare i loro dissapori. Di questo ne ha voluto parlare proprio alla stessa Soleil, nel corso di una chiacchierata fatta con Alex Belli. “Si gira e mi fa: Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un caz**, fatti i fatti tuoi. Ma stai bene? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta solo sporcando, continua a rompermi i co***oni, io sono gentile e lui continua a rompermi da stamattina, giuro”. Queste le parole dichiarate dalla ruota influencer, la quale ha palesemente detto di non essere più disposta ad accettare il comportamento del suo ex.

L’out out di Soleil

“O va via lui o me ne vado io da qua. Non sto qui a farmi trattare in questo modo”. Queste ancora le parole di Soleil, durante lo sfogo ha avuto proprio con Alex Belli il quale ha cercato di convincere la sua coinquilina ad evitare ed ignorare Gianmaria e proseguire il suo percorso all’interno della casa con la massima tranquillità.

Soleil ha perso proprio la pazienza, non tollera più l’ex fidanzato

Pare che Soleil però abbia letteralmente perso la pazienza e non abbia più voglia di sopportare i comportamenti del noto imprenditore. “Che sfigato. Già mi ha creato problemi, mi ha mancato di rispetto e in più ora prova a mettermi in mezzo. Ti permetti pure di rispondermi male così, ma vaffan**lo. Scollati proprio. Non ne posso più. Io continuo a cercare di essere carina e deve vedere queste cose. Meglio che sto zitta, non esiste. Resisto una, due, tre volte, ma alla terza mi rompo il caz**. Scusa il francesismo”. Questo ancora lo sfogo della gieffina.