Grande fratello vip, Lulù dice di Manuel Bortuzzo “Io non mi reputo …”

Il Grande Fratello vip ormai è entrato nel pieno del gioco e le varie dinamiche si sono ormai create. In realtà all’interno della casa è nato anche un amore o almeno così sembrava, fino a quando poi uno dei due non ha fatto un passo indietro. Stiamo parlando di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due sono stati molto vicini nelle scorse settimane e pare che tra i due ci fosse una grande sintonia. Poi in realtà qualcosa è cambiato in Manuel e di questo pare che i due ne abbiano parlato. Lulù, nonostante tutto non riesce proprio a stare lontano dal gieffino. Nelle scorse ore però è accaduto un qualcosa tra di loro.

Grande fratello vip, Lulù e Manuel in che rapporti sono?

Come abbiamo già avuto modo di vedere, Lulù nonostante comunque Manuel sia stato molto chiaro nei suoi riguardi, sembra non abbia alcuna intenzione di allontanarsi da lui. Nel corso della scorsa puntata andata in onda lunedì 11 ottobre 2021 pare che anche il conduttore Alfonso Signorini abbia tentato di far ragionare Lulù e di spiegarle effettivamente come stanno le cose. “E’ bello quello che tu provi, ma bisogna che sia reciproco. Devi dare la possibilità di vivere a Manuel di viversi la sua esperienza, così rischi di rovinargliela, quindi devi avere rispetto e maturità. Non so se tu non l’hai capito o non vuoi capirlo, ma a lui non interessi. Manuel vuole essere libero adesso. Te lo dico perché non voglio che tu adesso ti faccia castelli in aria”. Queste le parole riferite da Alfonso, che però pare non abbiano sortito i loro effetti.

Lulù non riesce a stare lontana da Manuel

Lulù ha continuato a tentare in tutti i modi di stare vicino a Manuel,dopo qualche giorno di freddezza. Così in alcuni spezzoni del daytime, abbiamo visto che è stata sempre Lulù a cercare il contatto fisico con il giovane nuotatore che pare abbia corrisposto gli abbracci, ma sempre con un certo distacco. La 22enne invece non riesce proprio a stare lontano da lui e nel Confessionale pare abbia dichiarato qualcosa di molto importante. “Ho dei sentimenti molto forti per Manuel. Però non mi reputo innamorata ancora, l’innamoramento viene con il tempo”. Queste le parole di Lulù che poi ha anche aggiunto “Di sicuro non siamo stati amici in queste settimane”.

La confessione di Manuel in confessionale

Anche Manuel però in Confessionale ha voluto dire la sua ed ha spiegato le sue motivazioni del perché ha deciso di vivere questo rapporto con Lulù in modo differente rispetto ai giorni scorsi.“A me dispiace per lei, ma non cambio idea. Le sue gelosie per Sophie le ho trovate inutili e non mi sono piaciute. Se c’è qualcosa nel passato di Lulù che la porta a comportarsi in una certa maniera non è certo questo che mi porterà a cambiare idea”. Lulù però non si arrende e continua a provarci con Manuel nella speranza che quest’ultimo possa cambiare idea.