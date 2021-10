Tale e Quale Show, Carlo Conti al veleno dopo l’esibizione di un concorrente: “Speriamo che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Tale e quale show condotto su Rai 1 dal bravissimo Carlo Conti.

La trasmissione, giunta alla 11esima edizione piace sempre tanto anche se la formula non è mai sostanzialmente cambiata.

I concorrenti, alcuni più bravi altri meno, danno tutti il massimo per fare un o spettacolo bello e godibile ogni venerdì sera e questo risultato è certamente raggiunto.

Deborah Johson la figlia di Guess ha interpretato Dori Ghezzi

Ieri, la concorrente Deborah Johson la figlia di Guess ha interpretato Dori Ghezzi in un duetto che ha molto emozionato perché lo ha fatto, virtualmente, con il padre che ormai non c’è più.

Uno dei giurati, il simpaticissimo Cristiano Malgioglio, che è sempre molto schietto e sincero ha commentato così la performance “Dori Ghezzi è una grandissima artista, ma la voce non c’era“.

Terminata l’esibizione, Carlo Conti ha lanciato una frecciata polemica dicendo: “Spero che adesso non ci sia qualcuno che ha qualcosa da ridire su questo whiteface”.

Questa battuta era rivolta a rispondere a tutte le polemiche che ci sono state nelle edizioni precedenti quando cantanti bianchi si sono dipinti la faccia di scuro per interpretare cantanti di colore. Quest’anno la Rai aveva preso atto che queta pratica non era stata gradita e aveva detto: “Nel merito della vicenda per la quale ci avete scritto, diciamo subito che assumiamo l’impegno – per quanto è in nostro potere – a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa”.

Invece, Carlo Conti in conferenza stampa di presentazione di questa edizione del programma, aveva preso le distanze da tale posizione e aveva detto: “C’era la volontà e l’indicazione di non fare più i cantanti di colore. A me sembrava una grande ingiustizia, un grande modo per ghettizzare un genere musicale e tanti artisti. Allora la lampadina si è accesa: non possiamo prendere una persona bianca che deve interpretare una di colore? Allora prendiamo una cantante di colore e lei è Deborah, che interpreterà tutti i cantanti e le cantanti di colore”.

Cristiano Malgioglio stronca Federica Nargi

Ieri sera a Tale e quale show, Cristiano Malgioglio ha stroncato l’esibizione di Federica Nargi che ha cantato Disco Bambina di Heather Parisi.

Mentre Loretta Goggi ha molto apprezzato e ha commentato così: «Fai un vero e proprio show con la tua versatilità … ti faccio i complimenti» e Giorgio Panariello: «Ci riporti indietro nel tempo, ti sei impegnata molto. Devo fare i complimenti al trucco perché il volto è identico. Comunque molto brava», Cristiano Malgioglio ha detto: «Io non faccio mai i complimenti, ma la coreografia era bellissima. A lei è mancata prima di tutto l’energia di Heather Parisi. Poi l’accento, mi sembrava di sentire Stanlio… La ricordi la coppia formata da Stanlio e Ollio?! Ho cercato di chiudere un occhio ma purtroppo me li hai fatti chiudere tutti e due…».