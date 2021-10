Rita Dalla Chiesa una furia sui social, “Vergognatevi di inventare che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Rita Dalla Chiesa, giornalista campana, è sempre molto attiva sui social e non teme mai di prendere posizione, anche se qualche volta scomoda, sui temi che le stanno più a cuore. Qualche giorno fa si è scagliata contro chi ha parlato male dell’attore Lorenzo Crespi.

Vediamo cosa è accaduto.

Sul web gira la voce che Lorenzo Crespi sia gravemente malato di covid ma la notizia non è vera

Lorenzo Crespi è un bravissimo attore che per molti anni ha girato una fiction dietro l’altra di grande successo ma poi ha avuto diversi problemi e per molto tempo è mancato dal piccolo schermo e in televisione.

Qualche giorno fa sul web è girata la voce che fosse gravemente malato di covid e Rita Dalla Chiesa, sua grande amica, è voluta intervenire accusando chi fa girare voci così gravi sui social.

Rita Dalla Chiesa, su Twitter, ha scritto: “Leggo sul profilo di Lorenzo Crespi che sarebbe gravemente malato di covid. E’ ignobile perché è una balla colossale, tant’è vero che sta girando una fiction di grande successo per la Rai. Come si fa a creare ‘ad arte’ una menzogna che fa male soprattutto a chi è malato davvero?”.

Crespi è diventato molto famoso diversi anni fa per il ruolo di Tommaso Palermo nella serie tv “Carabinieri” su Canale 5 e, appena letta la difesa dell’amica Rita ha subito voluto commentare così: “Sorella mia ti voglio bene, ho visto di tutto, ma questa mi mancava. Penso a tutta quella povera gente morta e malata davvero di Covid, e prego per loro”.

Prima che intervenisse Rita Dalla Chiesa, era stato lo stesso Lorenzo Crespi a smentire con forza questa notizia falsa sul suo stato di salute, scrivendo, sempre sui social: “Per chi ha scritto che sono gravemente malato e che il Covid potrebbe uccidermi….Roba da matti, lunedì sono sul set a Trapani, ho una scena bellissima. Vi invito”.

Gli impegni televisivi di Lorenzo Crespi dopo un periodo di buio

Lorenzo Crespi, che dopo le tante fiction girate si è ritrovato per un pò di tempo senza lavoro e anche qualche problema di salute, in questi mesi sta girando una nuova fiction che andrà in onda nella primavera del 2022 “Makari 2″ dove lui avrà il ruolo di investigatore.

Lorenzo Crespi ha anche partecipato ad una edizione di Ballando con le stelle in coppia con la ballerina Natalia Titova che oggi non fa più parte del cast di Ballando.