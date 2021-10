Alberto Matano viene allo scoperto a Vita in Diretta: «Anche io sono stato vittima di episodi di omofobia» e poi trattiene le lacrime, il web si scatena con in commenti

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, conduttore a La vita in diretta da ormai tre anni, si sente decisamente a proprio agio e il suo modo di fare, se all’inizio era un po’ impostato e rigido, ormai è diventato sciolto e sereno. Da essere un mezzo busto del Tg, ruolo che imponeva una certa freddezza e rigore, si è poi mano a mano che sono passati i giorni e i mesi adattato alla perfezione al ruolo “senza fili” di conduttore e si è arrabbiato, emozionato, indignato e non ha mai nascosto i suoi sentimenti e si suoi stati d’animo prendendo parte, ora in un modo ora in un altro, alla “vita in diretta” che racconta ogni giorno. Ma ieri è accaduto qualcosa di diverso che l’ha mostrato senza alcun filtro al suo pubblico come mai prima d’ora era accaduto.

Alberto Matano fa coming out “io vittima di omofobia”

Era da tempo che girava la voce che Alberto Matano fosse gay ed è anche capitato che in qualche intervista gli fosse posta la domanda diretta a cui lui era solito rispondere così: “Non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato” non svelando nulla di sè stesso ma, in qualche modo, lasciando far capire.

E, invece, ieri in diretta parlando di violenza omofoba, dopo un filmato mandato in onda, guardando fisso in telecamera ha detto molto commosso: «Vi devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male perché è successo anche a me, quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle e quindi so cosa significa. E allora mi auguro che con l’aiuto di tutti su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione, lo dobbiamo anche alle persone che abbiamo appena visto».

Il pubblico in studio è rimasto in silenzio così come gli ospiti in studio che erano: Andrea Vianello, Rita dalla Chiesa, Claudia Adamo, Chiara Giallonardo e Nunzia de Girolamo.

Poi, dopo qualche secondo, Rita Dalla Chiesa gli ha fatto un sincero e commosso applauso e gli ha detto “Ti vogliamo bene”.

La reazione del web

Il popolo del web si è scatenato tutto dalla parte di Matano e hanno apprezzato tantissimo il suo garbo e la sua eleganza e gli hanno scritto messaggi del tipo: “Onore ad un Alberto Matano commosso. Credo che non sia stato facile dire alcune frasi davanti a milioni di spettatori. Per fortuna fuori dal Parlamento la vita è avanti, molto più avanti”.