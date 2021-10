Selvaggia Lucarelli bomba su Ballando: «Non voglio lavorare con …”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo tutto il clamore scoppiato intorno alla domanda che Selvaggia Lucarelli ha posto a Mietta durante la puntata di sabato scorso e cioè se si fosse vaccinata contro il covid, è stata denunciata dal Codacons e, pare, che abbia minacciato di lasciare Ballando con le stelle.

Vediamo cosa è accaduto.

Milly Carlucci difende la trasmissione

Dopo che sabato scorso è scoppiato il caso Mietta, c’è chi ha preso posizione con e chi contro Selvaggia Lucarelli ed è dovuta intervenire anche Milly Carlucci dicendo, a difesa della trasmissione che è ligia alle regole: “A questo punto, se tutti abbiamo il Green Pass siamo a posto secondo la legge attuale. Non è possibile per motivi di privacy indagare sull’origine del Green Pass che può nascere da vaccinazione, guarigione o tampone”. Ma Selvaggia Lucarelli ha di nuovo preso posizione e, in occasione di un’ospitata a Piazza pulita ha detto la sua.

Selvaggia Lucarelli quando scopre che Mietta non è vaccinata dice “Non voglio lavorare con persone che mettono a rischio la mia salute”

Selvaggia Lucarelli è intervenuta a Piazza pulita di Corrado Formigli e ha detto: «Se una persona si prende il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati e dove ci sono anche ultraottantenni e persone con malattie serie, io mi domando se lei sia vaccinata. Mi sembrava importante che lei lo dicesse».

E poi: «Io non sono disposta a lavorare con continuità con una persona che non si è vaccinata, non voglio parrucchieri, truccatori, persone sedute accanto a me non vaccinate. E lo chiedo, mi è successo di chiederlo. Non è solo una questione di salute, per me è una scelta. Io voglio che le persone che lavorano con me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi».

E, ancora su Mietta: “Le ho chiesto se fosse vaccinata, visto che c’è di mezzo anche la mia salute”.

E poi: “Quello che è successo dimostra che lei che non è vaccinata ha preso il Covid, il ballerino che balla con lei non l’ha preso. E’ rimasto circoscritto alla sua persona. Mi sembrava sbagliato far passare il concetto che una persona vaccinata avesse preso il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati. Mi sembrava importante ribadirlo”.

Vedremo se stasera Selvaggia Lucarelli sarà seduta al suo posto in giuria. Al momento nessuna notizia è trapelata in merito.