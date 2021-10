Carlo Conti mai visto così, in diretta con le lacrime agli occhi dice: “Non voglio …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra strepitosa puntata di Tale e quale show, il programma che il venerdì sera in prima serata sulla Rai sfida Il grande fratello vip che va, invece, in onda su canale 5. Ieri la puntata è stata, come al solito, divertente ma non è mancato anche un momento di grandissima commozione. Vediamo cosa è accaduto.

Carlo Conti con gli occhi lucidi per Stefano D’Orazio: “Per rispetto non lo citiamo”

Tra i concorrenti di Tale e quale show ci sono I gemelli di Guidonia che stanno riscuotendo un grandissimo successo e che sono stati molto apprezzati fin dalla prima puntata quando hanno imitato Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro sulle note della canzone Mille.

Ieri I Gemelli di Guidonia hanno, invece, imitato i Pooh: Roby Facchinetti, Red Canzian e Dodi Battaglia perché, dopo aver pensato, la produzione di Tale e quale show ha deciso di non imitare per rispetto Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh che è morto solo l’anno scorso.

A dare la giustificazione della mancata imitazione di Stefano D’Orazio ci ha pensato Carlo Conti che, commosso e con gli occhi lucidi, ha detto: “I Gemelli di Guidonia devono interpretare Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti e, per rispetto, non diciamo i Pooh proprio perché Stefano D’Orazio quest’anno ci ha lasciato.”

E poi ha aggiunto: “È successo proprio un anno fa eravamo qua, anzi io ero a casa perché avevo il Covid, e Loretta ha ricordato la scomparsa di Stefano D’Orazio.”

E a quel punto, Loretta Goggi, che lo conosceva bene, ha aggiunto: “Era una brava persona veramente.”

Alba Parietti: “Rivedendomi mi farò completamente schifo”

In gara quest’anno c’è Alba Parietti che, ad ogni puntata, viene massacrata dai commenti di Cristiano Malgioglio pur riconoscendole il coraggio di mettersi in gioco.

Dopo che ieri Alba Parietti si è esibita imitando Mick Jagger sulle note di Angel e i commenti sono stati abbastanza negativi da un po’ tutti i giudici, lei ha detto: “Vi ringrazio perché quando tornerò a casa rivedendomi mi farò completamente schifo sono ultima in classifica, penultima ma è come dire ultima.”

Cristiano Malgioglio, come al solito, è andato giù pesante ma ha caricato ancor di più prendendola in giro con affetto e ha detto: “Temevo un infarto … A me le gocce non mi servono più … ho dovuto portare tutta la casetta di medicine perché avevo paura mi venisse un infarto. Sei stata terribile non mi dire che hai cantato bene però sei molto coraggiosa e per questo ti amo, mi aspettavo un Alba ma sei stata un tramonto.”

Qualche giorno fa, Alba Parietti sui Gemelli di Guidonia aveva detto: “È ovvio che se si sfidano questi artisti si sbatte contro un muro e dato che io non sono una cantante e l’ho ampiamente dimostrato, io trovo che la mia partecipazione qui si basa proprio sul coraggio e sul mettersi in gioco.”