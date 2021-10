GF Vip, Ainette “mio figlio autistico è un dono”, Sonia Bruganelli: “Mia figlia, invece …”, cala il gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata del GFvip condotta da Alfonso Signorini e, durante la serata, Sonia Bruganelli ha avuto modo di parlare, ancora una volta, di sua figlia Silvia, la primogenita e dei problemi di salute che l’affliggono. Se fino a qualche anno fa sia la Bruganelli che Paolo Bonolis non avevano mai parlato dell’argomento così doloroso, ora, al contrario, se c’è l’occasione ne parlano forse perchè il tempo trascorso ha insegnato loro a convivere con una tale sofferenza ma anche perché la ragazza, ormai 18enne, ha fatto tanti progressi. Ma vediamo perchè Sonia Bruganelli ha parlato della figlia.

Sonia Bruganelli non la pensa come Ainette sulla disabilità

Ieri, in puntata una delle inquiline, Ainette ha parlato del figlio Cristopher, autistico, che ha avuto da Nicola Radici e ha detto commuovendosi tanto: «Nessun genitore vorrebbe ricevere questa notizia, è come un pugno in faccia. Il bambino fino a due anni parlava, poi ha smesso completamente ed è stato un campanello d’allarme. Ho dovuto lavorare molto su me stessa, mi sono risollevata grazie alla fede, ed è stato un dono. Cristopher è stato speciale sin da subito, è importantissima la diagnosi precoce, spesso i genitori non vogliono vedere per paura di scoprire che c’è qualcosa che non va. Iniziare un percorso riabilitativo precoce è direttamente proporzionale al benessere del bambino».

Ma, sentite queste parole, la Bruganelli è intervenuta non condividendo affatto questo pensiero e non ci ha pensato su due volte per dissociarsi dicendo: «Ainette io sono d’accordo con te quando parli di diagnosi e per il fatto che tu abbia il supporto della fede. Vorrei venisse però tesa una mano a chi come me non riesce a vedere un dono in quello che è successo a mia figlia. Avrei voluto un futuro diverso per lei. Diciamo anche alle mamme che non ce la fanno che è giusto buttarsi giù ogni tanto e che è dura».

E poi ha anche aggiunto parlando della figlia Silvia: “Avrei voluto vederla correre, giocare e fare tutte le cose che fanno i ragazzi della sua età…”

E Ainett Stephens le ha dato ragione ma poi ha anche detto: “Ho deciso di vivere un presente vigile, e sarà quel che sarà…”

