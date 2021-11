Striscia la notizia rivela che Vanessa Incontrada ha telefonato ad Ambra ma lei …

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera, mercoledì 3 novembre, il tg satirico Striscia la notizia ha voluto dare una sua ultima versione, supportata da parti di filmati che non erano andati in onda, da cui si evince che la consegna del Tapiro ad Ambra per la fine della relazione con Massimiliano Allegri, non fu un agguato, come in tanti hanno sostenuto, ma un momento goliardico come a Striscia la notizia ce ne sono stati altri per la fine di una storia d’amore soprattutto quando si parla di tradimenti.

Striscia ha voluto dimostrare non solo che non ha trattato male Ambra ma, piuttosto, che Ambra e Valerio Staffelli, insieme, hanno riso e che il Tapiro per la fine delle storie d’amore per tradimenti, negli anni, Striscia l’ha consegnato, indifferentemente, a uomini e donne.

Striscia la notizia rivela la strategia di Ambra Angiolini

Ambra, che nel momento in cui Staffelli l’ha raggiunta, era in macchina, ha accostato la vettura, è scesa e con lui è andata in un punto in cui sarebbe stato più facile chiacchierare.

Poi, rispondendo a Elena Bonetti, la Ministra per le pari opportunità, che aveva sostenuto insieme a tanti altri che sarebbe stato più equo dare il tapiro ad Allegri, Striscia ha replicato che il tapiro viene dato a chi rimane male per qualcosa e non a chi commette qualcosa e ha ricordato i tanti a cui il Tapiro è stato dato quando è finita una storia : Stefano De Martino, Riccardo Scamarcio, Marco Borriello, Francesco Monte.

Poi Striscia ha rivelato che da questa situazione Ambra ha avuto 50 mila follower su Instagram in più e poi Striscia ha detto: “Allegri chiede l’affitto della casa di Milano alla ex, o sul presunto ritrovamento di un capello biondo nella macchina dell’allenatore della Juventus. Allora ci si domanda: ma chi potrebbe avere interesse a divulgare queste notizie che sono note soltanto ai due personaggi coinvolti? Forse qualcuno che ha una strategia da attuare”.

E poi, ancora, a favore della teoria della strategia pubblicitaria, Striscia ha ancora detto: “Ambra è rappresentata da un’agenzia che si chiama Notoria Lab, sempre attenta che i loro clienti abbiano il massimo della notorietà possibile. Secondo alcune fonti, il post in difesa della mamma tradita della figlia Jolanda apparso su Instagram poco dopo la consegna del Tapiro, con tanto di foto, sarebbe stato architettato proprio nella sede di Notoria. Questa mattina Staffelli allora è andato lì e ha potuto constatare che il luogo in cui è stata scattata la foto postata da Jolanda è proprio quello: la sede dell’agenzia Notoria Lab”.

Vanessa Incontrada ha telefonato ad Ambra

Striscia ha poi rivelato che Vanessa Incontrada ha telefonato ad Ambra: “La cosa più grave è che tutta la polemica poteva finire il giorno dopo la consegna del Tapiro. Quando Vanessa Incontrada ha telefonato ad Ambra e si sono spiegate e chiarite. Però di questo fatto Angiolini nelle sue dirette radio e Instagram non ha mai dato notizia. Così non si sono evitate le minacce di morte arrivate ai conduttori, a Valerio Staffelli, ai loro figli”.