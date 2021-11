Alex Belli nella bufera, fa una bruttissima battuta su Manuel Bortuzzo, Soleil Sorge ride e il web gli si rivolta contro

0 SHARES Condividi Tweet

Quest’anno le dinamiche all’interno della Casa del grande fratello vip sono tali che sul web c’è tanto da parlare così come tanto da parlare c’è all’interno della casa. In realtà, questa fotografia si ripropone ad ogni edizione ma quest’anno, forse un po’ più degli altri anni, perchè gli inquilini della casa, i concorrenti sono molto agguerriti, hanno personalità fortissime e stanno giocando molto bene.

Qualche ora fa, Alex Belli, che si è sempre mostrato amico di Manuel Bortuzzo ed è stato applaudito dal web per la sua sensibilità nei confronti del nuotatore, ha fatto una battuta proprio a Manuel per la quale il web gli si è rivoltato contro. Vediamo cosa è accaduto.

Alex Belli nella bufera per una bruttissima battuta su Manuel Bortuzzo

Alex Belli, che si è molto legato, all’interno della casa a Soleil Sorge e a Davide Silvestri ha fatto una battuta per la quale il popolo del web gli si è rivoltato contro.

Alex Belli, mentre stava chiacchierando con Soleil e Davide di ciò che accadeva all’interno della casa ha detto: “Quando diciamo eliminare, ad uno ad uno cadono” e poi la terribile battuta: “Ultimo rimane Manuel perchè non può cadere”.

A questa battuta Soleil ha riso ma il popolo del web gli si è rivoltato contro.

Il popolo del web indignato dalla battuta di Alex

Dopo aver sentito questa frase che più che a una battuta assomigliava ad una cattiveria gratuita, il popolo del web ha attaccato l’attore di Centovetrine e anche gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno detto la loro.

Deianira Marzano ha detto: “Sono allibita, non ho parole” e Amadeo Venza ha scritto: “Se è inteso sotto forma di offesa, questo elemento deve assolutamente uscire con una grande squalifica”.

Poi sul web hanno duramente attaccato anche Soleil Sorge che ha riso dopo aver sentito questa terribile e cattiva battuta mentre nessuno è riuscito a capire la reazione di Davide Silvestri perché era di spalle.

In queste ore stanno litigando molto Gianmaria e Sophie. Infatti, dopo che Gianmaria ha detto a Soleil in puntata: “Ti pare che viaggio in economy” Sophie gli ha risposto: “Anche io viaggio in business ma non lo dico, cosa me ne frega. È stata una cosa tristissima. Ti senti meglio a dire chiaramente a viaggiare solamente in business? È tristissimo dirlo”.