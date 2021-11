Ballando, dopo l’attacco ad Albano per la decisione di ritirarsi, interviene durissima Milly Carlucci “Dovremmo rinchiudere i concorrenti e …”

0 SHARES Condividi Tweet

In questo ora ha tenuto banco l’atteggiamento di Albano nei confronti della sua insegnante di ballo, Oxana che si è gravemente infortunata. Durante la puntata di sabato scorso, Albano ha preso una posizione netta e ha detto che la cosa più importante è che Oxana si prenda cura della propria salute e che non rischi di compromettere una carriera brillantissima che la aspetta. In virtù di questo, ha comunicato la sua decisone che è quella di ritirarsi fino a che Oxana non sia completamente guarita. Tutti hanno applaudito di fronte a tanta sensibilità a cominciare da Milly Carlucci che gli ha fatto tantissimi complimenti. Però, il giorno dopo, sui social è venuta fuori la notizia che, forse, Albano quella decisione l’ha presa non tanto per tutelare Oxana e la sua salute quanto perchè ha in programma alcuni concerti a cui non voleva rinunciare.

La reazione di Albano

Dopo che è trapelata tale notizia dei concerti, Albano ha preso la parola e, in occasione di un’ospitata a Citofonare Rai 2, il programma condotto da Paola Perego e da Simona Ventura la domenica mattina su Rai 2, ha detto: “Dicono falsità” e poi ha spiegato che ha un solo concerto in un giorno in cui avrebbe potuto allontanarsi da Ballando.

La replica di Milly Carlucci

Dopo il botta e risposta tra i social e Albano, ha preso la parola Milly Carlucci che ha detto: “Ogni tanto sui social emergono delle cose un po’ stravaganti. Hanno insinuato che lui avrebbe dei concerti e cose così. Come anche altri hanno ribadito, sono solo falsità perché si parla di concerti non prima del 2022″.

Ma poi Milly ha tenuto, anche, a chiarire che: “Non possiamo certo impedire ai concorrenti di lavorare. Altrimenti dovremmo rinchiuderli qui e remunerarli in diversamente per rimborsare gli impegni cancellati. Bisogna verificare le fonti per non rischiare di dire delle complete falsità”.

Quindi come al solito Milly Carlucci, per amore di verità, è intervenuta a difesa dei concorrenti che lei coccola, sprona e incoraggia ma, soprattutto, tutela.

Albano, prima che il programma iniziasse aveva detto: “Non ci si può sottrarre alle sfide che la vita ci mette davanti e, alla mia età, credo di non dover dimostrare nulla a nessuno, se non a me stesso …La mia famiglia non ha detto nulla. Sono felice che si fidino delle mie scelte”.