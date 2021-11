Serena Bortone, bomba di Dagospia: “Prima ha flirtato in trasmissione con l’ospite e poi la sera..”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone, alla conduzione di Oggi è un altro giorno, piace molto per il suo modo di fare semplice e diretto che mette sempre a proprio agio i suoi ospiti.

La Bortone intervista tutti con grande affabilità e non manca mai di far sentire i suoi ospiti come se stessero a casa loro. Questa qualità le è sempre stata riconosciuta e per questo il programma piace e gli ascolti premiano la padrona di casa.

Dagospia ha lanciato una bomba su Serena Bortone “Prima ha flirtato in trasmissione con l’ospite e poi la sera è andata a cena”

Dagospia ha lanciato una bomba sulla padrona di casa di Oggi è un altro giorno rivelando un “retroscena rosa” dietro un’ospitata.

Qualche giorno fa ospite dalla Bortone è andato Lorenzo Viotti, il direttore d’orchestra 31enne.

Come al solito, anche questa intervista è piaciuta molto al pubblico a casa che l’ha seguita e sui social in tanti si sono scatenati con i commenti.

Ad un certo punto, durante l’intervista, Viotti ha detto a Serena Bortone che sembrava molto gradire la presenza del musicista: “Dovresti provare a saltare da un aereo con il paracadute” e la Bortone gli ha risposto così: “Magari insieme”.

Poi Dagospia ha fatto sapere che in serata i due sono stati visti a cena in un ristorante che ha una bellissima vista sulla capitale e, insieme, sono andati via a fine cena.

Qualche giorno fa ospite da Serena Bortone andò Jerry Calà, ex marito della Venier. In due, infatti, si sposarono nel 1984 ma divorziarono subito, dopo appena tre anni.

Oggi sono grandi amici e la Venier alla Bortone mandò un videomessaggio dicendo di lei e di Calà: “Noi siamo la dimostrazione che dopo un grande amore può nascere una grande e meravigliosa amicizia, forse anche più forte dell’amore che abbiamo vissuto. Siamo molto molto legati: Jerry è il mio punto di riferimento, lui sa tutto di me e io so tutto di lui. Ci vogliamo molto bene, siamo una famiglia allargata ed è la cosa più bella che potesse accadere”.

La vita privata di Serena Bortone

Serena Bortone è una donna molto riservata e della sua vita privata si sa molto poco.

Le uniche notizie riguardano la sua età anagrafica, 50 anni, che non ha un marito né figli.

Serena Bortone è molto attiva sui social soprattutto su Facebook ma non posta mai nulla della sua vita privata ma solo di quella lavorativa.

La Bortone, oltre ad essere una bravissima conduttrice, è anche un’ottima giornalista politica.