GF Vip, Sonia Bruganelli diretta contro Alex Belli: “Io vorrei che tu …”

Ieri, lunedì 8 novembre, è andata in onda un’altra puntata di Grande fratello vip che nelle ultime ore sta facendo molto discutere per la storia d’amore / d’amicizia tra Soleil e Alex Belli.

Alex Belli, fuori dalla casa del grande fratello vip ha una moglie che lo sta aspettando e che si è detta molto ferita per ciò che sta vedendo che stava accadendo tra il compagno e Soleil. E’ entrata nella casa e ne ha dette di tutti i colori a Soleil mentre Alex Belli è andato in crisi e si è molto raffreddato con l’amica Soleil. Quest’ultima ha detto che, per rispetto di Belli si è allontanata e poi è intervenuta l’opinionista Sonia Bruganelli che ha fatto una richiesta precisa all’attore di Centovetrine. Ma vediamo cosa è accaduto.

Sonia Bruganelli: “Vorrei che Alex Belli si togliesse la maschera”

Quando ieri in puntata è arrivato il momento per la moglie di Paolo Bonolis di dare l’immunità a uno dei concorrenti, come accade in ogni puntata, la Bruganelli ha scelto Alex Belli non senza però prima precisare: “Vorrei che si togliesse la maschera che mette nel rapporto con Soleil Sorge”.

Sonia Bruganelli non manca occasione che rimarchi che a lei piace molto Soleil e lo ha detto anche in occasione di un’ospitata al Maurizio Costanzo Show dove ha detto la sua sulla coppia Belli Solei: “Sono convinta che il loro rapporto piace e sia vero. Secondo me è più profondo di quello che vogliono ammettere!”.

E, ancora: “Vorrei che Alex Belli e Soleil Sorge tornassero a essere come erano”.

A Pomeriggio 5 la moglie di Alex Belli scoppia a piangere

Ieri, lunedì 8 novembre, a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha avuto in studio, come ospite la moglie di Alex Belli, Delia Duran alla quale ha fatto vedere un video in cui il marito, che è dentro la casa del grande fratello vip, ha detto: “Doveva difendere il nostro amore…Il mondo mi ha dato contro per un’amicizia…Difendimi…Mi ha massacrato…”.

E lei, tra le lacrime, ha commentato così: “ Sono due mesi che non stiamo insieme e non sono abituata…Non è facile…Possiamo sbagliare tutti e gli sto dando una seconda possibilità…Si comporta così perchè ha bisogno di affetto…”.

Ma la D’Urso a queste parole ha controbattuto così: “Delia, però scusami…Non può non comprendere che tu lo ami e stai a casa e senti quello che lui dice e fa…Tutte le femmine e tutte le mogli si sarebbero innervosite al posto tuo…”