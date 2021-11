Amici 21, la mamma di Serena una furia contro Alessandra Celentano “Forse non …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessandra Celentano è sempre al centro dell’attenzione. Nella giornata di ieri, domenica 28 novembre, è andata in scena una nuova puntata di Amici 21 e tra i tanti allievi a spiccare è stata proprio lei, Serena Carella. La nota ballerina nonché allieva di Raimondo Todaro non è mai stata nelle grazie della maestra Celentano, la quale non ha mai nascosto la sua disapprovazione. Pare che la Celentano in questi mesi abbia nello specifico criticato Serena perché a suo dire avrebbe dei chili in più e per questo non sarebbe idonea a fare la ballerina. Adesso, a scendere in campo in difesa di Serena è stata la signora Ottina Loconte, ovvero la sua mamma che ha rilasciato un’importante intervista su DiPiù. Ma cosa ha dichiarato la signora?

Alessandra Celentano critica Serena per via “dei suoi chili di troppo”

All’interno della scuola più ambita d’Italia c’è una ballerina di nome Serena Carella la quale ha avuto modo già di dimostrare il suo grande talento. Non finisce qui, visto che in queste settimane la giovane ballerina ha stretto un legame molto particolare con Albe, ovvero il cantante e allievo di Anna Pettinelli e per questo i due sarebbero finiti sotto i riflettori. Ad ogni modo, i due sembra che si siano proprio innamorati e la loro storia d’amore ha appassionato milioni di telespettatori della trasmissione. Nei giorni scorsi pare che sia intervenuta la mamma di Albe, la quale ha espresso il suo punto di vista sulla storia. Adesso, invece, a parlare è stata la mamma di Serena che ha rilasciato un’intervista molto interessante.

La mamma di Serena interviene e difende la figlia dalle accuse della Celentano

La signora Ottina nello specifico ha voluto porre l’accento sulle “critiche e accuse” avanzate dalla maestra Alessandra nei riguardi della figlia. “Ha detto a mia figlia che ha un fisico grosso e muscoloso per la danza. Quello che forse non sa è che negli Stati Uniti le ballerine di maggior successo degli ultimi anni sono muscolose e formose, non emaciate. Insomma, sono in salute proprio come la mia Serena”. Questo quanto dichiarato dalla signora che sembra si sia piuttosto infastidita in questi mesi, ascoltando le parole della maestra Celentano.

La signora Ottina si esprime sulla storia d’amore tra Serena e Albe

Poi la signora Ottina, ha voluto anche parlare di questa storia d’amore che è nata tra la figlia ed il cantante Albe. Nello specifico la signora avrebbe detto che questa è la prima volta per lei e per il marito che vedono la figlia con un ragazzo. “Anche se lei ha sempre avuto tantissimi corteggiatori non ha mai scelto nessuno. Albe è il primo a cui ha deciso di concedere le sue attenzioni”. Queste le parole della mamma di Serena, che ha voluto far intendere che sicuramente Albe per la figlia è una persona davvero speciale.