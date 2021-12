Ballando con le stelle nella bufera, vince la figlia di Sara Di Vaira e il web insorge

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle che, come ogni sabato sera, ha emozionato e divertito. C’è stato anche un momento di tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli sull’esibizione di Andrea Iannone e, almeno in puntata, lo screzio tra le due donne non è stato chiarito, infatti, se la Lucarelli ha tentato, in più occasioni, di riappacificarsi e di smorzare la lite con la Smith, quest’ultima non le ha più dato corda per tutta la serata. Vedremo se in settimana cambierà qualcosa e se sabato prossimo torneranno più distese l’una nei confronti dell’altra.

La figlia di Sara Di Vaira partecipa a Ballando con te e il web si scatena

Ieri, la figlia di una delle ballerine storiche di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira, ha partecipato a Ballando con te, una competizione in cui si esibiscono ballerini bambini e sconosciuti.

La bambina, Brenda Gozzoli che Sara Di Vaira ha avuto dall’ex marito Mirko Gozzoli, si è esibita con una danza acrobatica e si è presentata così: “In passato c’erano altri allievi della mamma, ora tocca a me perché sono brava”.

E così ha ballato vincendo la gara.

La mamma, Sara Di Vaira che ha assistito all’esibizione, ha pianto per tutto il tempo.

Il web si scatena in commenti negativi

Dopo l’esibizione e la vittoria della figlia di Sara Di Vaira, sui social i commenti si sono sprecati e quasi tutti in un’unica direzione come chi ha scritto: “La bambina doveva evitare di dire che è la figlia di Sara Di Vaira, ha palesemente influenzato il televoto”.

E poi c’è stato chi ha commentato così: “Se non fosse stata la figlia della Di Vaira col cavolo che passava! Alla fine ha fatto ginnastica non ha ballato” ma anche: “Può essere mai che tra centinaia di bambini abbiano scelto proprio la figlia della Di Vaira”.

Qualcun’altro ha scritto: “Non mi è piaciuta la scelta di far vincere la figlia di una maestra. Un cliché troppo scontato e poi quella non è danza ma ginnastica ritmica! Premiamo la tecnica grazie”

Però c’è stata anche qualche voce fuori dal coro come quella di chi ha scritto: “Che tenerezza la figlia di Sara Di Vaira e che tenerezza pensare che sia nata lì” oppure: “No polemiche sulla figlia di Sara Di Vaira”.