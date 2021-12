Amici, Cristian De Sica fa restare di ghiaccio Maria De Filippi: “Qua sono bravi, a Tale e Quale Show erano tutti cani”, la De Filippi lo asfalta

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri, nella puntata di Amici, Maria De Filippi ha chiesto al bravissimo attore Cristian De Sica di fare il giudice e lui, oltre ad accettare molto volentieri, ha fatto un commento sulla trasmissione di Rai 1 condotta da Carlo Conti, “Tale e quale show” che ha messo in grande imbarazzo la De Filippi. Vediamo cosa è successo.

Cristian De Sica ad Amici fa una battuta su Tale e quale show: “Lì erano tutti cani”

Ieri ad Amici è andato, nelle vesti di giudice, Christian De Sica che, dopo aver visto le esibizioni dei ragazzi della scuola di Amici, ha messo a confronto questi ultimi con i concorrenti di Tale e quale show definendoli dei “cani” ed elogiando, al contrario, i ragazzi di Amici.

Cristian De Sica, che per diversi anni, e precisamente quattro, ha fatto il giudice a Tale e quale show è stato decisamente poco carino nei confronti sia della trasmissione condotta da Carlo Conti che è terminata da poco cedendo il posto a The voice senior condotto da Antonella Clerici, sia con i concorrenti delle edizioni in cui lui era giudice.

Cristian De Sica ha detto a Maria De Filippi: “Qui sono bravi, a Tale e Quale Show erano tutti cani quando facevo il giudice”.

La reazione di Maria De Filippi alle parole “pesanti” di Cristian De Sica

Il commento di Cristian De Sica ha certamente messo in grande imbarazzo Maria De Filippi che, se da una parte può essere stata contenta dell’elogio alla bravura dei ragazzi di Amici ha provato un grande disagio per le parole usate da De Sica anche perchè il programma Tale e quale show è condotto da Carlo Conti che è un grande amico della De Filippi.

La moglie di Maurizio Costanzo ha immediatamente fermato Cristian De Sica e gli ha risposto così, da gran signora: “Christian, questo non lo devi dire, perché lì c’erano concorrenti che fanno un altro lavoro”.

Sulle prime c’è stato molto imbarazzo ed è anche calato il gelo ma poi il pubblico ha anche riso di quella battuta dell’attore e regista romano. Chissà come l’avrà presa Carlo Conti, che deciderà o di non rispondere proprio a De Sica o, forse, con il tempo qualche battuta o qualche frecciatina la lancerà.

Carlo Conti anche durante una puntata di Tale e qual show si è tolto un sassolino dalla scarpa dicendo che aveva deciso di far interpretare i brani di cantanti di colore a una cantante di colore così, chi lo aveva criticato per il black face non avrebbe potuto avere nulla da ridire.