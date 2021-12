Sanremo 2022, Pago escluso e lui al veleno contro Amadeus dice: “Quelli del Festival sono sempre …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai Sanremo 2022 è quasi alle porte e le scelte sono state tutte fatte. Alcune sono state ufficializzate come l’elenco dei nomi dei cantanti che sono stati scelti altre, come ad esempio quella su chi affiancherà Amadeus, ancora non sono state rese note anche se a questo punto i giochi saranno praticamente fatti. Ma attorno alla manifestazione canora più importante d’Italia vige ancora molto mistero. Dicevamo, però, che la lista dei cantanti presi per Sanremo 20220 è stata resa ufficiale e gli esclusi, come ogni anno, sono rimasti certamente molto male. Fra questi c’è Pago che non ha tenuto per sé il suo pensiero sulla esclusione da Sanremo 2022. Vediamo cosa ha detto.

Pago escluso da Sanremo

Il 4 dicembre è stata resa nota la lista ufficiale dei cantanti che parteciperanno alla kermesse musicale più importante d’Italia che, anche quest’anno, ha come conduttore e come direttore artistico Amadeus.

Quest’anno ci sarà il grande ritorno del pubblico in sala grazie alla massiccia campagna vaccinale e Amadeus è al settimo cielo dopo l’esperienza faticosissima della sala dell’Ariston vuota dell’anno scorso, esperienza surreale che Amadeus ha condiviso con il suo amico fraterno Fiorello.

Tra i tanti nomi importanti che quest’anno saliranno sul palco di Sanremo, spicca quello di Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Elisa ed Emma.

Invece, Pago è stato escluso e, mentre chiacchierava con i suoi follower su Instagram qualcuno di loro gli ha detto: “Non essere triste per Sanremo … Si chiude una porta e si apre un portone” e lui ha dato una risposta molto velenosa indirizzata ad Amadeus: “Non sono triste, purtroppo o per fortuna ci sono abituato alle porte in faccia. Certo è che non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti … Molti SI sono sempre gli stessi, proprio come i No”.

Pago parla della ex moglie Miriana Trevisan nella casa del GF Vip

I follower, però, non gli hanno parlato solo di Sanremo ma gli hanno fatto domande anche sulla ex moglie Mirian Trevisan nella casa del Grande fratello vip e lui, in risposta a chi gli chiedeva cosa ne pensasse ha mandato un’emoticon con gli applausi. Pago e Miriana si sono sposati nel 2003, separati nel 2006 e ritornati insieme nel 2008. Poi nel 2013 si sono lasciati di nuovo. Miriana e Pago hanno un figlio di 12 anni, Nicola.