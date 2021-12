Claudio Baglioni, ex moglie Paola Massari, senza freni: “Claudio non mi vuole nemmeno come amica …”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Baglioni e Paola Massari hanno vissuto un amore splendido da cui è nato il loro unico figlio, Giovanni. La loro unione ha fatto sognare, negli anni 70, tutta Italia perché erano innamoratissimi e giovanissimi e da lei Baglioni è stato ispirato per scrivere la sua meravigliosa canzone Questo piccolo grande amore.

Ma oggi, che i due sono separati da tantissimi anni e che accanto a Baglioni c’è un’altra donna, Paola Massari ha rilasciato una lunga intervista facendo sapere una verità che nessuno conosceva. Vediamo l’ex signora Baglioni cosa ha raccontato.

Paola Massari: “Claudio non mi vuole nemmeno come amica”

Paola Massari, che è stata la moglie di Claudio Baglioni dal 1971 al 1994, ha rilasciato una lunghissima intervista al settimanale Tv di più in occasione della quale ha rivelato come è il rapporto oggi tra lei e l’ex marito.

Paola Massari ha detto: “Voglio ancora molto bene a Claudio, un bene infinito che durerà per sempre. Sono certa che anche Claudio provi un grande sentimento per me. Per questo mi dispiace che con gli anni lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza”.

Claudio e Paola rispettivamente a 20 e 16 anni si sono conosciuti ad una fiera di elettronica a cui stavano partecipando con le loro classi, si sono sposati nel 1973 e nel 1982 è nato il loro unico figlio Giovanni. Poi, nel 1994 hanno divorziato.

Paola Massari ha svelato: “Fino a pochi anni fa avevamo un rapporto di familiarità e di confidenza che consideravo inevitabile. Quel bene non toglieva niente a nessuno. Poi, poco alla volta, è sfumato, senza che io lo abbia voluto e ora il presente è orfano di quel bene. Non è ciò che meritavamo e soprattutto non è ciò che meritava una storia importante come la nostra. È triste e incomprensibile, per me, vivere nell’assenza della persona a me più cara e significativa, insieme a mio figlio e ai miei familiari”.

I rapporti oggi sono inesistenti e la ex moglie di Baglioni pare soffrirne molto.

