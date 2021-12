Ballando Con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli ancora una frecciata velenosissima contro Raimondo Todaro: “Quando è andato via …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle, il programma targato Rai 1 che è condotto, fin dalla prima edizione, da Milly Carlucci. La giuria negli anni è cambiata e, ad eccezione di alcuni volti storici da sempre presenti, altri si sono alternati. Il pensiero va subito a Lamberto Sposini che dopo la malattia ha dovuto lasciare il suo posto.

Selvaggia Lucarelli lancia una frecciata velenosissima contro Raimondo Todaro

Se la padrona di casa è sempre stata la stessa e la giuria in qualche componente è cambiata, gli insegnati di ballo sono spesso stati sostituiti perchè alcuni hanno lasciato volontariamente il programma. Pensiamo a Natalia Titova e a Raimondo Todaro. L’uscita di scena da Ballando con le stelle di Raimondo Todaro durante l’estate scorsa ha fatto molto parlare per le modalità che non sono piaciute molto a Milly Carlucci che, pare, l’abbia saputo prima dagli altri e poi direttamente dal ballerino. Ormai è noto che Todaro ha lasciato Ballando con le stelle per approdare ad Amici da Maria De Filippi.

Selvaggia Lucarelli, che ha sempre esternato la sua poco simpatia per Todaro, ieri sera non ha perso l’occasione per lanciargli un’altra frecciata velenosissima. L’occasione è stata data dal discorso fatto da un altro storico ballerino di Ballando, Simone Di Pasquale che ha annunciato che per lui, per motivi anagrafici questa è l’ultima edizione di Ballando con le stelle nonostante ha dichiarato: “Vorrei ballare per sempre, purtroppo non è possibile”.

Tutti si sono complimentati con il ballerino per il percorso che ha fatto in questi anni, per la sua signorilità e per il suo garbo oltre che per la sua indiscussa bravura e poi Selvaggia Lucarelli ha detto: “E’ già successo che qualcuno è andato via l’anno scorso. In quel caso io ho stappato lo champagne, nel tuo invece sono molto triste. Credo che tu sia l’unico con cui non ho mai avuto un battibecco, sei il più carismatico e il bravo ad adattarsi alla partner. Hai valorizzato tutte le ballerine che hai avuto accanto. Sono contenta che Bianca ti accompagni in questo saluto perché ha una sensibilità speciale”.

I commenti degli altri giurati

Anche gli altri giurati si sono mostrati tutto molto dispiaciuti per il discorso di Simone Di Pasquale e se Mariotto l’ha esortato a non andare via, Ivan Zazzaroni gli ha detto: “Ci conosciamo da 14 anni. Simone è un uomo di grande eleganza e grande educazione. Merita un grande applauso” e infine Carolyn Smith ha detto che parlerà di Di Pasquale nella prossima puntata.