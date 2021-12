Selvaggia Lucarelli una furia contro Morgan e Andrea Iannone “Sono due …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ballando con le stelle è sicuramente uno dei programmi più seguiti del sabato sera e allo stesso tempo anche uno dei programmi di cui si parla di più nel corso della settimana. Proprio nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 dicembre 2021, una giurata della trasmissione ovvero Selvaggia Lucarelli è intervenuta nel programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone ‘Oggi è un altro giorno’ e nel corso di tale intervento ha parlato di maschilismo all’interno del programma condotto da Milly Carlucci. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Selvaggia Lucarelli a Oggi è Un Altro Giorno parla di Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli è una delle giurate di Ballando con le stelle. La celebre giornalista e opinionista è molto apprezzata ma allo stesso tempo anche spesso oggetto di critiche da parte del pubblico. Proprio nel corso del suo intervento nel programma condotto da Serena Bortone ha parlato di quanto accaduto a Ballando con le Stelle nel corso delle settimane passate arrivando a parlare addirittura di maschilismo e di sessismo. Nello specifico la giurata ha affermato che rispetto alle precedenti edizioni in quella di adesso le piace di più il rapporto instaurato con il pubblico. La Lucarelli ha infatti dichiarato di avere haters anche molto grandi che sono soliti scriverle dei commenti davvero molto brutti. “I commenti feroci sui social media feriscono: ci sono persone capaci di pescare, entrare nella piega giusta, riconoscere il tuo elemento di fragilità e farti stare male per cinque minuti. Ma ha voluto precisare di avere quest’anno anche molto consenso da parte del pubblico.

Le parole su Andrea Iannone

Non sono poi mancati i commenti su alcuni partecipanti del programma ed in particolar modo su Andrea Iannone e Morgan. Nello specifico la Lucarelli ha affermato di essere molto amareggiata per delle battute maschiliste e sessiste fatte all’interno del programma. È stato a tal proposito che ha tirato in ballo il noto pilota motociclistico affermando “Emblematico il caso di Andrea Iannone di sabato scorso. Quando hai davanti un concorrente che ti dice ‘Stai buona, ti porto a cena fuori… Le donne con me non si sono mai lamentate…’, cosa vuol dire? È un tentativo di ridurre il ruolo della donna”.

Il litigio con Morgan

Inevitabile poi il commento su Morgan e su quanto accaduto nelle scorse settimane. La Lucarelli ha voluto precisare che la parte più seria delle litigio è avvenuta dietro le quinte dove sarebbero state pronunciate delle parole molto pesanti. La giurata ha infatti raccontato “Fino a quando litighiamo sul balletto va bene, ma se dopo esci, vai nel corridoio davanti al mio fidanzato e chiedi ‘come sono andato?’, aggiungendo ‘io le donne le tratto bene, non tratto bene le p…’, questa cosa mi fa male. Mi devi chiedere scusa per questa cosa”.