Ballando, Milly Carlucci quando va via Monica Bellucci decide di rivelare: “Lei non ha voluto …”

Ieri ospite da Milly Carlucci nelle vesti di ballerina per una notte è andata Monica Bellucci che ha incantato tutti per la sua bellezza e per la sua eleganza.

Monica Bellucci si è mostrata molto semplice e umile e solo quando è andata via tra gli applausi, Milly Carlucci ha svelato un particolare. Vediamo di che si tratta.

Milly svela al pubblico di Ballando cosa non ha voluto fare Monica Bellucci

Ieri a Ballando con le stelle è andata Monica Bellucci nelle vesti di “ballerina per una notte”.

Monica Bellucci è piaciuta a tutti i giurati e ha avuto da loro tantissimi complimenti e poi, quando ha lasciato il teatro, Milly Carlucci ha deciso di rivelare un particolare e ha detto: “Vi devo raccontare anche questo aneddoto, io pensavo fosse l’ospite d’onore quindi facciamo un’intervista lei invece ha detto ‘no io vengo per ballare’. È lei che ha voluto ballare dicendo che su questa pista si balla” e Simone di Pasquale ha confermato dicendo della Bellucci che è una: “Persona super semplice io sono stato molto a mio agio”.

E poi Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: “C’è gente che se la tira e non viene e Monica Bellucci balla in questa pista.”

Milly Carlucci dimentica di far esibire Valeria Fabrizi

Ieri sera Milly Carlucci ha fatto una gaffe quando ha dimenticato di far esibire Valeria Fabrizi.

Però, poi, prima di chiudere il momento dedicato alle sorprese ha detto: “Scusate! Ho dimenticato Valeria! Ero convinta che avesse già ballato”.

E poi si è voluta giustificare dicendo: “A furia di seguire tutte le prove capita di confondermi”.

Milly Carlucci è apparsa molto dispiaciuta di quell’errore commesso poi proprio con Valeria Fabrizi che balla con l’insegnate Giordano Filippo.

La figlia di Valeria Fabrizi ha commentato il percorso della mamma dicendo: “Ero sicura che mia mamma sarebbe arrivata fino alla fine del programma”.