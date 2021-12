Alessandro Cecchi Paone diretto su Mara Venier: “Non ho …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso di queste ultime puntate di Domenica in, andate in onda nelle ultime settimane, Mara Venier ha ospitato in studio uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle. Stiamo parlando di Alvise Rigo che è in gara a Ballando con le stelle, dove pare che stia ottenendo un grande successo. Ad un certo punto, pare che in studio sia accaduto qualcosa che ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice Mara Venier pare che scherzando abbia sfiorato il fondoschiena di Alvise. Quest’ultimo avrebbe risposto con un sorriso scherzando con la conduttrice come se effettivamente nulla fosse accaduto. Sui social sarebbe scoppiato un vero e proprio caso. Ma cosa è accaduto?

Domenica In, Mara Venier tocca il fondoschiena di Alvise Rigo

Come abbiamo già anticipato, Mara Venier nel corso di una delle ultime puntate di Domenica In, sembra si sia resa protagonista di un gesto che ha lasciato parecchi telespettatori indignati. Mentre i protagonisti non hanno dato molto peso a questo gesto di Mara nei riguardi di Alvise, in molti invece hanno criticato la conduttrice ed in tanti sono anche detti piuttosto indignati.

Il commento di Alessandro Cecchi Paone

Di questo ne ho parlato anche Alessandro Cecchi Paone rispondendo alla lettera di uno spettatore che ha inviato al settimanale Nuovo TV dove il giornalista tiene una rubrica. “Non ho alcun dubbio sulle intenzioni giocose di Mara Venier”. Sono state queste le parole dichiarate da Cecchi Paone che sicuramente conosce bene Mara Venier e sa che questo gesto non è stato fatto assolutamente con malizia. In realtà in tutti questi anni, anche noi abbiamo avuto modo di conoscere Mara e soprattutto di sapere che lei è dotata di grande ironia. Ebbene, nella puntata di Domenica in della scorsa domenica sembra che Mara abbia deciso di riprendere un po’ questo discorso dicendo ad Alvise “Abbiamo creato uno scandalo”.

Mara smonta la polemica

A quel punto il concorrente di Ballando con le stelle sembra aver risposto con il suo solito sorriso. Mara avrebbe continuato poi a scherzare anche con Simone Di Pasquale facendo quindi ben capire di non avere alcun tipo di debole per Alvise, ma di essere semplicemente ironica e scherzosa con tutti. Insomma sembrerebbe che la Zia Mara abbia deciso in qualche modo di far scemare questo grande polverone creato da telespettatori sui social network.