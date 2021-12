Domenica In, Pierpaolo Pretelli nella bufera ma Mara Venier …

0 SHARES Condividi Tweet

Sappiamo bene che Mara Venier nelle scorse settimane ha chiesto a Pierpaolo Pretelli di entrare ufficialmente a far parte del cast di Domenica In. È stato per l’ex concorrente di Tale e quale show una vera e propria sorpresa. Nello specifico l’ex gieffino è stato protagonista del Musichiere un gioco che Mara ha voluto rilanciare ancora una volta nel corso della puntata di Domenica in andata in onda ieri 12 dicembre. Sembra che nelle puntate precedenti l’intenzione di Mara non sia stata del tutto ripagata perché il gioco pare che sia stato organizzato piuttosto male. Nel corso della puntata di ieri, però tutto è sembrato meno caotico e di conseguenza più ordinato.

Mara Venier ci riprova e lancia il Musichiere con Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo ha affiancato quindi la conduttrice Mara Venier ed ha cantato anche al fianco delle attrici del film Sette donne e un mistero. L’ex gieffino si è esibito quindi al fianco di Benedetta Porcaroli, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Diana del bufalo, Micaela Ramazzotti e Sabrina Impacciatore. Quest’ultime sono state intervistate dalla conduttrice, poi sono rimaste ancora all’interno dello studio per prendere parte a questo gioco al quale ha partecipato anche Alvise Rigo il rugbista veneziano e concorrente di questa ultima edizione di Ballando con le stelle. Alvise nello specifico ha rivestito il ruolo di notaio e pare che abbia fatto davvero tanto divertire i presenti in studio e anche i telespettatori. Molti di questi hanno tifato ovviamente per Pierpaolo Pretelli anche se non tutti, visto che non sono mancate le critiche per l’ex gieffino.

La prestazione dell’ex velino non convince tutti

Sembra che le sue prestazioni non siano state condivise davvero da tutti e mentre alcuni telespettatori anche sui social network hanno sottolineato il talento di Pierpaolo, altri invece hanno voluto commentare il fatto che alla fine quest’ultimo non abbia poi chissà quali particolari qualità. Sui social c’è stata quindi una vera e propria guerra tra i fan di Pierpaolo ed una parte minore del Web che invece ha preferito criticarlo.

I commenti negativi sui social per Pierpaolo Pretelli

“Solo le sagre di paese può condurre Pierpaolo” ed ancora “Veramente noi seguiamo il programma non un ‘nulla sapete fare’”. Questi alcuni dei commenti sui social per Pierpaolo. E poi ancora “Pretelli chiamato appositamente a cantare che non ha preparato “New York State of Mind” Ma che ce sta a fa’?”. Ancora alcuni dei commenti di telespettatori ai quali proprio non è piaciuta l’esibizione di Pierpaolo. “Vorrei sapere il genio che ha affidato il gioco del Musichiere a Pierpaolo, stonato come una campana”. “Ma solo io sento stonato Pierpaolo?”. “Pretelli il nulla assoluto nel nulla di Domenica In”. Ovviamente non sono mancati i commenti positivi e questo ne è un esempio “Vedendo Domenica In solo per Pierpaolo Pretelli, la sua bravura, il suo umorismo e il suo talento”.