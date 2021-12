Domenica in, Valeria Fabrizi prima dice che Elena Sofia Ricci non vuole più fare la suora e poi …

0 SHARES Condividi Tweet

Nella giornata di ieri, domenica 12 dicembre 2021 è andata in scena una nuova puntata di DOmenica In, il programma condotto da Mara Venier. Tanti come sempre gli ospiti in studio, a cominciare dalla nota attrice Valeria Fabrizi, che sta avendo un successo davvero straordinario a Ballando con le stelle. L’attrice, alla veneranda età di 85 anni sta dimostrando di avere una grande vitalità e voglia di vivere che ha coinvolto davvero tutti. Ad ogni modo, nel salotto della sua grande amica Mara, Valeria ha parlato inevitabilmente della sua esperienza all’interno del programma, ed ancora della vita e della sua carriera. Sembra che nel corso dell’intervista, però, la nota attrice si sia lasciata scappare uno scoop che ha gettato milioni di telespettatori nello sconforto più totale. Di cosa si tratta? Pare che si tratti di una notizia che ha come protagonista Elena Sofia Ricci. Facciamo un pò di chiarezza.

Domenica In, in puntata ospite in studio Valeria Fabrizi

E’ stata un’intervista davvero molto toccante quella rilasciata da Valeria nel salotto di Mara Venier. L’attrice si è tanto commossa, soprattutto dopo aver visto un video della figlia Giorgia Giacobetti. La conduttrice ad un certo punto le avrebbe chiesto “Ma adesso che finisce Ballando cosa farai?”. Valeria ha subito parlato del suo futuro professionale dicendo “Smetto di fare la suora ma pare che la notizia oggi sia stata pessima”. Poi ad un certo punto avrebbe aggiunto “Cioè che non la vuole più fare Elena. Era già nell’aria. Mi dispiace per il pubblico”.

L’indiscrezione shock di Valeria su Elena Sofia Ricci e Che Dio ci aiuti

Insomma, sembra proprio che Valeria abbia lanciato uno scoop che ha dell’incredibile. A quanto pare Elena Sofia Ricci vorrebbe lasciare Che Dio ci aiuti. Poi, molto probabilmente dopo essersi accorta di aver detto qualcosa che non doveva dire, avrebbe aggiunto una risata e detto “Prenderanno qualcun’altro“. A quel punto, la conduttrice vedendo anche Valeria particolarmente triste per questa notizia, avrebbe chiesto “Sei disperata?”. Valeria avrebbe risposto “Disperata io? No no”.

L’attrice una papabile vincitrice di Ballando con le stelle

Poi c’è stato anche un altro momento molto emozionante per l’attrice, ovvero quando ha parlato della sua mamma e quando ha visto un suo video. Valeria oltre ad essere una grande attrice è anche una grande donna e per questo è molto amata dal pubblico italiano. Intanto, non ci resta che attendere la puntata del 18 dicembre di Ballando con le stelle per scoprire che Valeria Fabrizi sarà la vincitrice del programma, insieme a Giordano Filippi.