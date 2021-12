Selvaggia Lucarelli al veleno contro Chiara Nasti “Lei non dice che … ”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ finita al centro della polemica ancora una volta la nota influencer Chiara Nasti, la quale sembra che nello specifico abbia attirato a se le critiche di Selvaggia Lucarelli. Il motivo sarebbe solo ed esclusivamente uno, ovvero alcune dichiarazioni rilasciate dall’influencer sui vaccini anti Covid ed i dubbi che Chiara ha esternato e di conseguenza fatto venire anche ai giovani che la seguono. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Chiara Nasti parla ai suoi follower delle gravi conseguenze del vaccino anti-Covid

Chiara Nasti in questi giorni avrebbe pubblicato sui social network dei video nei quali parla del vaccino anti-Covid e delle possibili conseguenze sulla salute dell’uomo. L’influencer avrebbe portato l’esempio di alcune ragazze che a suo dire, purtroppo per colpa del vaccino avranno “problemi per tutta la vita“. Poi l’infleuncer avrebbe anche parlato di persone che conosce e che dopo essersi sottoposti alla vaccinazione hanno avuto dei seri problemi di salute. Tutto questo inevitabilmente ha fatto si che Chiara finisse al centro di alcune polemiche. “Con quello che dico non voglio condizionare nessuno e nessuno deve prendere qualcuno come esempio, ma semplicemente ragionarci e arrivarci da solo. Avere una propria testa per pensare a cosa è meglio per se stesso”. Queste le parole ancora aggiunte dall’influencer.

Selvaggia Lucarelli si schiera contro l’influencer

La prima che ha pesantemente criticato Chiara Nasti è stata lei, Selvaggia Lucarelli la quale ha molto a cuore questo discorso legato ai vaccini. La nota opinionista attraverso il suo profilo Instagram, sembra che abbia voluto riprendere le dichiarazioni di Chiara e aggiungere la sua. “Qualcuno spieghi a Chiara Nasti, che continua a spaventare i suoi milioni di follower sul tema vaccino, che rischia molto più chi si sottopone a continue operazioni di chirurgia plastica con annesse anestesie”. Queste le pungenti parole di Selvaggia, la quale anche in questo caso non si è smentita ed ha lanciato una frecciatina piuttosto pungente all’influencer.

La frecciatina della Lucarelli sulla chirurgia estetica

“Lei ne sa qualcosa visto che ha iniziato col seno a 17 anni”, questo ancora quanto aggiunto dalla giornalista. Quest’ultima però ha continuato poi a parlare dell’influencer e di quanto a suo modo di vedere siano gravi le sue esternazioni. “Chiara Nasti, 2 milioni di follower, ci spiega che è pieno di suoi coetanei rovinati da reazioni avverse ai vaccini. Naturalmente lo dice alla luce dei suoi numerosi approfondimenti sul caso e delle sue inchieste pubblicate sulle principali testate nazionali che smentiscono la scienza”. Poi Selvaggia ha continuato ad insistere sulla chirurgia estetica, sottolineando come Chiara abbia con quest’ultima una “certa confidenza, di sicuro più che con i vaccini”.