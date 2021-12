GF Vip 6, Alex Belli urla e cerca di abbandonare la casa ma Andrea Zelletta lo ridicolizza

0 SHARES Condividi Tweet

All’interno della casa più spiata d’Italia sta accadendo praticamente di tutto. Due dei protagonisti principali di questa edizione del Grande Fratello Vip 6, in questi giorni stanno dando il meglio. Stiamo parlando di Soleil Sorge e di Alex Belli, i quali ormai non si nascondono più e si stanno lasciando andare ai loro sentimenti. Ad ogni modo, il noto attore sembra che sia stato anche assalito dai sensi di colpi e da tanta confusione in questi giorni.

Alex Belli tenta di abbandonare la casa del Grande fratello vip

Nei giorni scorsi, Alex avrebbe anche tentato di lasciare la casa del Gf vip tra urla e pugni dati a porte e muri. Insomma, Alex sarebbe andato su tutte le furie ed avrebbe provato a lasciare il reality in modo piuttosto plateale. A scagliarsi contro il noto attore in queste ore è stato un ex gieffino che all’interno del reality ha trascorso davvero parecchi mesi e conosce bene le dinamiche. Stiamo parlando di Andrea Zelletta. Ma cosa ha dichiarato quest’ultimo?

Quella di Alex Belli è stata tutta una farsa?

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Andrea Zelletta ex tronista di Uomini e Donne, ha avuto modo di prendere parte lo scorso anno al reality di casa Mediaset. Andrea è stato un concorrente del GF Vip per diversi mesi e di conseguenza conosce bene le dinamiche del gioco e della casa. Nelle scorse ore, dopo aver visto Alex Belli andare su tutte le furie e dare pugni a destra e a sinistra nel tentativo di lasciare la casa e urlando di voler aperto la porta, ha voluto fare una precisazione. “Ci sono 28 porte sempre aperte“, ha dichiarato l’ex tronista facendo ben capire che molto probabilmente quella di Alex è stata tutta una farsa. Dicendo che le porte della casa sono sempre tutte aperte, molto probabilmente Andrea ha voluto farci credere se se solo davvero Alex avesse voluto, sarebbe potuto uscire dalla casa senza problemi.

Andrea Zelletta sbugiarda Alex Belli “Ci sono 28 porte sempre aperte..”

Intanto tutto è accaduto nel pomeriggio di sabato, quando l’attore infuriato per non aver ricevuto alcun tipo di messaggio dalla sua famiglia, al contrario dei suoi coinquilini, avrebbe cercato di abbandonare la casa. Tra le urla e la disperazione, avrebbe così catturato l’attenzione su ste stesso, urlando e chiedendo che gli venisse aperta la porta rossa. E’ stato dopo aver visto queste scene che Andrea Zelletta ha scritto un tweet, sottolineando che ci sono diverse uscite di sicurezza nella casa che sono sempre aperte. Se solo avesse voluto, dunque, Alex sarebbe potuto uscire non dalla porta principale ma dalle uscite di sicurezza. “Comunicazione di servizio. Oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 di sicurezza sempre aperte”.