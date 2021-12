Milly Carlucci al veleno contro i colleghi: “La tv che mette davanti alle telecamere la gente comune …”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci sta per terminare, anche per questa edizione, Ballando con le stelle che, infatti, andrà in onda sabato 18 dicembre per la finale e ha voluto chiarire il motivo per il quale lei fa un certo tipo di televisione e che non potrebbe mai fare il genere della tv urlata e della gente comune che, a suo dire, non avendo nulla da dire e, soprattutto, non avendo professionalità, è disposta a qualunque cosa pur di apparire. Vediamo cosa ha detto.

Milly Carlucci contro la tv trash

Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista in occasione della quale ha spiegato che a lei non piace la tv che manda in onda programmi dove c’è la gente comune e ha detto: “ … vogliono diventare dei personaggi. Questo ha un po’ inquinato il mondo televisivo perché si mette in secondo piano il concetto di professionalità”. Milly ha poi anche detto: “L’idea della tv della gente comune ci ha portato un po’ fuori strada. Si pensa che basti buttare qualcuno davanti alla telecamera e qualcosa succederà. Non è vero perché negli anni ci siamo accorti che buttando a casaccio delle persone, poi sei costretto per avere qualcosa a fare delle cose trucide. Il famoso choc che devi creare visto che non c’è sostanza. Invece, vale la pena lavorare di più sui contenuti e prepararli bene. C’è un grandissimo spazio ancora da esplorare in una televisione che non sia fatta solo di urla e choc”.

Evidentemente la Carlucci allude a programmi del genere Uomini e donne o Il grande fratello anche se lei non ha mai fatto alcun nome sia di conduttori che di programmi televisivi.

La Carlucci parla del modo di fare televisione che a lei non piace

Poi la Carlucci ha anche detto: “Da quindici anni ormai si segue quello che succede nel mondo anglosassone. Nel mondo americano la televisione spazzatura è stata una deflagrazione che risale a venti anni prima che arrivasse a casa nostra. Prima si era spiazzati, poi si è pensato: ‘Perché non provarci?’.

E poi, ancora: “Se per esempio devi fare Sanremo, sei costretto a metterti alla caccia dei nomi veri per creare attenzione ed emozione. Non puoi riempire di personaggi folcloristici messi lì a casaccio come nella tv della gente comune. La televisione della gente comune spesso è fatta con personaggi che vogliono solo apparire e sono disposti a tutto, anche a qualcosa che non sia reale ma manipolato pur di fare choc”.