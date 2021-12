GfV, Gianmaria Antinolfi non sa che …

0 SHARES Condividi Tweet

Gianmaria Antinolfi è attualmente recluso all’interno della casa più spiata d’Italia, essendo un concorrente ufficiale della casa del Grande fratello vip 6. Da diversi mesi l’imprenditore si trova all’interno della casa e sembra che stia facendo un gran bel percorso. In queste settimane ha stretto “un’amicizia molto particolare” con Sophie Codegoni e sembra che lui sia molto preso, mentre lei continua a rimanere sulle sue. Ad ogni modo, in queste ore sembra che si sia diffusa una notizia che riguarderebbe proprio Gianmaria, della quale però al momento lui sembra esserne all’oscuro. Ma di cosa si tratta? Pare che sia successo qualcosa alla sua automobile. Ma cerchiamo di capire cosa effettivamente è accaduto.

Gianmaria Antinolfi, cosa è accaduto alla sua macchina

Ebbene, nelle scorse ore sembra che qualcuno abbia completamente distrutto l’auto del gieffino. Si tratterebbe di un uomo il quale si sarebbe reso protagonista di questa vicenda che ha davvero dell’incredibile. Il gieffino sarebbe ancora all’oscuro di tutto questo. E’ stato Parpiglia a venire a conoscenza di questo fatto molto grave ed è stato proprio lui a svelarlo. La notizia poi è stata riportata a Casa Chi da Azzurra Della Penna che ha tentato di mettere in difficoltà Gabriele. Nello specifico sembra che Azzurra abbia chiesto a Parpiglia come avesse fatto a rimanere coinvolta in un incidente l’auto di Gianmaria se lo stesso da oltre tre mesi si trova nella casa del Grande fratello.

Un ubriaco spacca una bottiglia sull’auto e poi la distrugge

A quel punto Parpiglia avrebbe raccontato il tutto, che pare sia accaduto proprio qualche sera fa. Un uomo sarebbe riuscito ad entrare nel garage ed avrebbe distrutto completamente la prima auto che gli è venuta sotto, ovvero quella di Antinolfi.La persona ubriaca non si sa per quale motivo ha scelto la macchina di Gianmaria”. Questo quanto dichiarato da Parpiglia, secondo lui l’uomo ubriaco avrebbe rotto una bottiglia sull’auto di Gianmaria e poi l’avrebbe completamente distrutta con altri mezzi.

A svelare la notizia Gabriele Parpiglia che mostra anche le foto

Quelle di Parpiglia non sono state solo parole, visto che ha mostrato anche le foto dell’auto di Gianmaria completamente distrutta. Sembra che già le forze dell’ordine abbiano rintracciato colui che ha commesso questo atto vandalico. Rimane da capire se sia stato un gesto premeditato oppure sia stato soltanto un caso che ad essere distrutta dalla foga dell’uomo sia stata la macchina di Gianmaria. Intanto, l’auto dell’atto vandalico avrebbe detto “No, era la prima macchina che mi ha fatto antipatia”. Una cosa è certa, ovvero che Gianmaria al momento non sa completamente nulla di quello che è accaduto alla sua auto.