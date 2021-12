The voice senior, Gigi D’Alessio al veleno contro Clementino “Ma tu …”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata di The voice Senior, il programma che va in onda su Raiuno ogni venerdì in prima serata e condotto da Antonella Clerici. Come sempre, presenti in studio anche gli opinionisti Orietta Berti, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio. Ebbene, pare che quest’ultimi si siano resi protagonisti di una scena che non è passata di certo inosservata al pubblico da casa. I due sono oltre che legati da un rapporto professionale, anche da una bellissima amicizia. Qualcosa però nel corso della serata di ieri è andato storto. Ma di cosa si tratta?

Gigi D’Alessio e Clementino, una bellissima amicizia

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra proprio che tra Gigi D’Alessio e Clementino, oltre ad esserci un sodalizio professionale, ci sia una bellissima amicizia. I due hanno cantato insieme e da due anni a questa parte sono entrambi giudici del programma The voice senior. I due artisti spesso all’interno del programma hanno dimostrato quanto grande sia la loro amicizia e quanto sia grande la stima che hanno l’uno nei confronti dell’altro. Pare che proprio nella serata di ieri, tra i due artisti napoletani ci sia stato uno scambio di battute che ha colto l’attenzione dei telespettatori. Ma di cosa si tratta?

Scambio di battute tra i due cantanti napoletano

Se la carriera di entrambi è piuttosto nota a tutti, la vita privata di entrambi non è proprio risaputa. Soprattutto di Clementino non conosciamo tanto. Il cantante è sicuramente una persona molto socievole ed estroversa, ha sempre la battuta pronta e sa far divertire il pubblico. Anche Gigi sa bene come intrattenere il pubblico, con la sua ironia e simpatia. Ad ogni modo, nella serata di ieri il rapper avrebbe fatto una domanda al collega.

Clementino fa una domanda a GIgi che risponde ” Ma tu si scem”

Ad un certo punto della puntata, Clementino rivolgendosi a Gigi gli avrebbe detto “Voi a Napoli, gli elefanti li chiamate Alifanti?”. Gigi non ha tardato a rispondere dicendo “Ma tu si scem“. Ovviamente è stato uno scambio di battute scherzoso che però non è stato colto in questo modo da tutti i telespettatori che hanno ipotizzato che tra i due potessero esserci delle incomprensioni. Poi nel corso della puntata, i due artisti hanno anche omaggiato Aurelio Fierro, vista la presenza del figlio Fabrizio.