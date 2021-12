The Voice Senior, Gigi D’Alessio nella bufera, tutti i coach contro di lui

0 SHARES Condividi Tweet

Ieri è andata in onda un’altra puntata di The Voice senior condotta, come al solito, da Antonella Clerici. La puntata non ha deluso neanche questa volta e tutto il pubblico da casa ha avuto parole bellissime per questo programma esprimendo sui social le proprie considerazioni. Piace Antonella Clerici, piacciono i coach e piace la formula del programma. Ieri, però, tutti i coach hanno perso la pazienza con Gigi D’Alessio. Vediamo cosa è successo.

La moglie di Alvaro Vitali, “Pierino, viene scartata

Ieri tra i concorrenti è salita sul palco anche la moglie di Alvaro Vitali, conosciuto ai più come ‘Pierino’, Stefania Corona che ha cantato un brano di Anastacia, I’m Outta Love.

I coach non si sono mostrati affatto entusiasti tanto che nessuno di loro si è girato.

Lei ha spiegato: “Faccio la cantautrice e tante serate” e poi la Clerici ha chiamato sul palco Pierino che, rivolgendosi ai coach ha detto scherzando: “Con chi me la devo pijare ora? Con tutti e quattro?”.

Poi a Clementino ha detto: “Clementino, vedevo che ballavi, e girati!” e Gigi D’Alessio ha detto a Clementino: “Pensavo si girasse lui” mentre Orietta Berti ha commentato così: “Non era il mio genere”.

Poi quando i due sono andati via la Bertè ha detto: “Che brutto non girarsi però” e Gigi D’Alessio: “Vorrei sprofondare”.

Tutti i coach contro Gigi D’Alessio

Poi sul palco è salita Barbara Errico che alcuni anni fa fu anche la vocal coach di Elisa.

La Errico è piaciuta tantissimo a tutti ed è stata motivo di sano scontro tra i giudici, infatti, dopo che ha cantato ‘Canto (anche se sono stonato)’ di Luttazzi con la cui famiglia è amica da tempo, i giudici sono rimasti ammaliati e hanno fatto a gara per accaparrarsela.

La Errico ha racconto ai coach: “Ho avuto Elisa come allieva, era piccola, aveva 17 anni”.

A spuntarla è stato Gigi D’Alessio e se Clementino ha detto di D’Alessio: “Lui è raccomandato”, Orietta Berti ha dichiarato: “Non c’è niente da fare” ma è stata la Bertè, grandissima amica di Gigi D’Alessio che ha fatto il commento più spietato dicendo: “Parli troppo, li prendi tutti tu. meglio che ti fai un bodyguard. Tu incanti tutti, sei un serpente a sangue freddo”.

Chiaramente tutti hanno scherzato e si sono “offesi” con tanta simpatia e amicizia ma, certamente, a ognuno dei coach ha fatto rabbio non riuscire ad avere in squadra la bravissima Barbara Errico.