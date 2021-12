Federica Pellegrini, il fidanzato Matteo Giunta rivela: “Quando dicono che è antipatica …”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono prossimi al matrimonio e appaiono molto innamorati e sereni. Recentemente Matteo ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto in occasione della quale ha fatto delle dichiarazioni sulla fidanzata e futura moglie.

Vediamo cosa ha detto.

Matteo Giunta: “Mi arrabbio quando dicono che Federica è antipatica”

Matteo Giunta, che è il coach di nuoto e il fidanzato di Federica Pellegrini e ha rivelato: “Sono molto calmo, mi arrabbio solo quando dicono che Federica è antipatica“.

E poi spiega: “Quella è un’etichetta insopportabile che le hanno appiccicato a 16 anni, quando ragazzina si è ritrovata in un mondo di squali. Vinse la maglia alle Olimpiadi e lei già allora era schietta e non ipocrita, per questo venne giudicata antipatica. In Italia, si sa, le etichette non te le togli più. Invece lei è meravigliosa, infatti, me ne sono innamorato”.

Matteo ha spiegato che sono fidanzati dal 2018, “ma già prima c’era qualcosa”.

E poi: “Non ci sembrava giusto dare spazio a quel sentimento, o volerlo seguire. In quel momento la nostra liaison professionale stava andando talmente bene che c’era la paura di rovinarla con altre implicazioni. Invece, innamorarci ci ha dato una spinta in più anche nel nuoto”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, probabilmente, si sposeranno nel 2022

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno intenzione di convolare a nozze ma la data pare non sia stata ancora stabilita. Matteo Giunta ha dichiarato: “Ci penseremo in queste vacanze di Natale. Sto vivendo un momento idilliaco come uomo, sono felice, mi alzo la mattina col sorriso e vorrei che le giornate non finissero mai”. Questo è quanto l’allenatore della Pellegrini ha svelato in un’altra intervista, questa volta rilasciata alle Iene e poi ha anche aggiunto che il cugino ed ex fidanzato della Pellegrini, Filippo Magnini, certamente non parteciperà alle nozze e alla domanda: “Come va in famiglia?” lui ha schiettamente risposto: “Ci sono state delle incomprensioni che non sono state risolte. Qualche litigio c’è stato. Lui è sposato. Mi piace pensare che queste nostre incomprensioni l’abbiano portato a trovare il vero amore della sua vita”.

Poi il giornalista gli ha fatto una domanda diretta: “Se lo inviti al matrimonio, ci viene?” e lui, altrettanto schiettamente, ha risposto: “La vedo molto difficile”.

Matteo Giunta, che ha 39 anni, è diventato preparatore atletico della Pellegrini dopo che il precedente, Philippe Lucas ha lasciato la professione. Giunta, appena diventò allenatore di Federica, le disse: “Ce la faremo, insieme arriveremo fino in fondo”.